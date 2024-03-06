靜宜大學推數位職涯輔導 線上課程、諮詢協助

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（中央社記者許秩維台北6日電）靜宜大學推動數位化的職涯輔導，邀請業師錄製數位職輔課程，並提供數位諮詢，還打造「虛擬網紅」，推廣多元職輔資源，獲選大專院校職涯輔導金等獎。

教育部今天發布新聞稿指出，為協助學校建構職涯輔導生態系統，教育部青年發展署辦理「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，補助學校規劃多樣化或系列性的職涯輔導及發展計畫，依不同族群的獨特性，針對其需求進行職涯輔導，協助青年多元職涯發展。

靜宜大學連續4年獲得大專校院推動職涯輔導全校類計畫補助，112年更被評選為績優職輔學校組金等獎，推動成果與績效表現亮眼。

為推動數位化的職涯輔導，靜宜大學由職涯發展暨產業促進處統籌規劃，整合各院系專業課程並導入職涯發展與職場能力，例如職涯輔導課程鏈結台中跨境體驗示範基地「國際智媒體影視學院」資源，推動媒體、品牌社群行銷等課程，培養學生經營自媒體能力。

另外，靜宜大學邀請業師錄製數位職輔課程，並提供數位諮詢，還透過社群平台打造「虛擬網紅」，藉由多元角色與學生互動，推廣多元職輔資源，引導學生善用社群媒體，讓職涯能多元發展。

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畢業於靜宜大學大眾傳播系的白欣卉，目前從事影音產業自由接案工作。她在學期間參加學校舉辦的「直播軟硬體設備暨影片拍攝技巧工坊」，嘗試由幕後工作轉為幕前主持，並主持校內職涯發展暨產業促進處規劃的「數位職輔Q&A」帶狀節目。

白欣卉指出，在節目的錄製過程中，她逐漸克服在鏡頭前的恐懼，提升自己的口語表達和臨場反應能力；透過參與學校的職涯輔導課程，也發現自己隱藏的潛力，培養新專長，更確立職涯方向。（編輯：李亨山）1130306