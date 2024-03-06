不沾鍋千萬別高溫空燒 專家提醒正確使用4原則

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）煎魚靠手藝，最怕不小心魚皮黏鍋，不要讓魚「沒穿衣服」搞砸擺盤，近年不沾鍋成為廚房好幫手，專家傳授正確使用4原則，對於煎魚要先熱鍋的方法，其實不沾鍋千萬別高溫空燒。

衛生福利部食品藥物管理署今天例行記者會提醒不沾鍋餐具正確選用及使用。國立台灣海洋大學食品科學系助理教授吳俊逸表示，不沾鍋的原理是在鍋具外層淋膜塗層，常見的塗層種類包含以聚四氟乙烯（PTFE）製作的合成樹脂、以二氧化鈦鍍膜製作的陶瓷或鈦金屬製作等。

吳俊逸說明，PTFE材質是對冷、熱及化學穩定高分子材料，不沾性質非常好，常用於炊具及烤盤；陶瓷塗層特性是硬度較高、不易刮傷，但不沾性能也相對較差；鈦金屬塗層則是以輕盈、導熱快是優點。

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吳俊逸提醒，使用不沾鍋餐具應注意4大原則，第1點是仔細閱讀說明書內容；第2點為澈底洗淨，鍋具製作過程中可能殘留油污或髒污，首次使用前及每次使用後應使用中性清潔劑搭配軟質海綿清洗乾淨；第3點則是避免高溫空燒；第4點為發現表面有凹陷、瑕疵或塗層破損應定期更換。

另外，不鏽鋼餐具也是廚房常見，材質包括有200、300和400等系列，食藥署表示，數字的大小跟「不鏽」的品質沒有絕對相關性，300系列的不鏽鋼，如304和316等級，防鏽性質較好，較常用在與食品接觸的容器具，建議民眾優先挑選。（編輯：陳政偉）1130306