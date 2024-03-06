稀客來自北極 紅喉潛鳥首度記錄現蹤南投鳥嘴潭

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）鳥嘴潭人工湖緊鄰烏溪，有廣泛水域環境及生態資源，曾在湖區記錄到多種鳥類出沒，今年春節期間，更發現分布北極圈到北半球溫帶的紅喉潛鳥首度出沒台灣內陸地區南投鳥嘴潭。

鳥嘴潭人工湖及周邊工程今年將完成，取烏溪水供北彰化、南投草屯每天25萬公噸、約百萬人用水，庫容1450萬公噸，枯水期能撐58天；鳥嘴潭人工湖附近環境生態豐富，除烏溪是瀕臨絕種保育類野生動物石虎棲地之一，還有保育類猛禽出沒，烏溪魚類生態更是多元。

南投縣水沙連社區大學沈姓講師今天接受中央社記者訪問說，鳥類度冬會選擇合適環境是基本原則，但不一定會完全依照「我們想的那樣」，不一定能完全掌握鳥類行為，例如出沒海邊的燕鷗也曾飛至梨山地區、南投國姓、埔里，因此，一時難斷定紅喉潛鳥飛至鳥嘴潭原因，但鳥嘴潭水域遼闊可能吸引紅喉潛鳥來探一下。

經濟部水利署中區水資源分署日前透過鳥嘴潭臉書（Facebook）粉絲專頁表示，鳥嘴潭人工湖啟動蓄水後，記錄到多種水域鳥類出沒，今年農曆春節期間更有重大發現，鳥嘴潭B湖面觀察到1隻罕見紅喉潛鳥，邀農業部生物多樣性研究所共同進行內陸首次珍貴記錄，這隻紅喉潛鳥停留幾天後，2月23日往西方出海口飛去。

中水分署表示，紅喉潛鳥分布廣，常見於歐亞大陸、加拿大北極地區，南下度冬偶見於台灣北部海灘、離島或大陸東部，這次首度造訪位於內陸的鳥嘴潭人工湖相當罕見，很開心看見鳥嘴潭成為紅喉潛鳥休息地點，期許鳥嘴潭成為生態共榮的優質水資源場域。（編輯：謝雅竹）1130306