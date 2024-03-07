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寶二水庫實施增雨作業 穩定水情

2024/3/7 14:58（3/7 15:06 更新）
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水利署北區水資源分署7日表示，6日晚間於寶二水庫施人工增雨作業，盼每次春雨來臨時能挹注水量，讓水庫水情更穩定。（北水局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月7日
水利署北區水資源分署7日表示，6日晚間於寶二水庫施人工增雨作業，盼每次春雨來臨時能挹注水量，讓水庫水情更穩定。（北水局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月7日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）北水局今天表示，昨天晚間於寶二水庫施人工增雨作業，以把握任何增加水源的機會，盼每次春雨均能挹注水量，讓水庫水情更穩定。

水利署北區水資源分署透過新聞資料指出，春雨接近台灣北部地區，依水利署氣象團隊評估，北部地區具有實施人工增雨條件，因此於寶山水庫各施放地面焰劑1次，昨天晚上11時許施放完成。

北水局表示，盼在每次春雨來臨時能挹注水量，讓水庫水情更穩定，此次施放地面焰劑也是今年以來第2次實施人工增雨作業，目前寶二水庫已有微雨飄落。

副分署長郭耀程向中央社記者說，通常頭前溪流域每年3月起就會陸續降雨，目前趨勢並無異常，現在寶二系統蓄水量仍高於近5年平均值，水情尚屬正常。

他表示，目前觀察這幾天降下的春雨雖量有限，但仍有降雨，對於讓農民耕作應能順利提供水源。

郭耀程表示，截止今天下午2時止，寶二水庫蓄水量為1639萬立方公尺，蓄水率約50.4%；寶山水庫蓄水量為205萬立方公尺，蓄水率約41.4%。（編輯：方沛清）1130307

#北水局
#郭耀程
#寶二水庫
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