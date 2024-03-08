工會批違反勞權 勵馨：絕無不實核銷

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勵馨基金會今天遭社工工會批評有發薪不足、不實核銷等情況，甚至違反法規讓育嬰留停人員無法領到年終獎金，勵馨則發聲明強調絕無不實核銷，年終給付也符合規定。

台北市社會工作人員職業工會、高雄市社會工作人員職業工會及台灣非營利組織產業工會今天共同舉辦記者會，抗議勵馨基金會漠視社工勞權，不僅有薪資未足額給付情況，也疑似以不實核銷、不遵照衛福部方案補助計畫讓社工無法晉階，並違反性別平等工作法使育嬰留停的員工無法領到年終獎金等相關的問題。

針對指控，勵馨基金會今天發聲明指出，針對社工工會關注勵馨社工薪酬福利問題，感謝工會團體對勵馨的指教，但基金會絕無不實核銷，育嬰留停的年終獎金給付，也都符合主管機關規定。

勵馨表示，衛福部為改善民間社工的薪酬條件，從2019年起施行「補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫」，2024年也再次調升補助民間單位社工督導與社工的起薪以及相關津貼的補助金額，勵馨也同步提升員工的薪酬條件，2019年與2024年分別進行內部薪資調整，兩次調薪平均調幅約在6%至10%之間，並遵守絕不溢簽，給付員工的薪資絕對高於或等於政府補助/委託的申請費用。

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勵馨提到，在薪資給付絕對高於或等於政府委託/補助費用下，因本會原本既有完整的薪酬制度，的確與政府制度存在某些項目的認定不同，經與衛福部多次討論，從2024年起，有關政府委託/補助方案社工與督導薪酬，已全面配合衛福部「補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫」經費細項規定，以避免爭議事件再度發生。

另外，有關育嬰留停期間年終獎金的給付方式，勵馨表示，都是依據本會經過主管機關核備的薪資與福利給付辦法核發獎金，但為提升性別友善職場，後續會持續檢討改善，感謝社工工會的善意提醒，即使面臨諸多挑戰，勵馨會在終止性別暴力的路上持續努力。（編輯：陳政偉）1130308