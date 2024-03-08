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農業部專家會議結論 禁用瘦肉精年檢6千件已足夠

2024/3/8 19:21
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）針對台糖1包豬肉檢出瘦肉精西布特羅疑雲，農業部今天首度公開內部專家會議紀錄，結論包含無事證顯示台糖使用西布特羅養豬，而且持續落實禁用瘦肉精維持年檢6000件已足夠。

農業部動植物防疫檢疫署指出，繼台中市衛生局2月2日發布於台糖豬肉製品檢出0.002ppm 西布特羅（Cimbuterol）後，除擴大抽驗澄清同批次沒有檢出，22日並召開內部的專家會議，與會者包含產官學，從國產豬肉上游的飼養、屠宰，就兩大面向進行討論。

針對之前農業部規劃擴大對國產豬隻禁用瘦肉精的品管抽檢件數，從6000件擴充到7000件；專家會議結論主張，例行每年檢測件數維持約6000件，已經足夠。

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另外，有關「評估來源台糖畜牧場端使用西布特羅之可能性」，專家會議結論指出，依據台糖公司產品自主管理系統，包含產銷履歷在內，以及農業部歷年與強化瘦肉精監測資料、此事件台糖同批次與不同批次肉品、畜殖場在養肉豬與飼料抽驗結果，都沒有檢出西布特羅顯示，沒有事證顯示台糖飼養豬隻有使用西布特羅。

而且台糖肉品來源場豬隻在屠宰過程中，也未發現混入其他來源豬隻。（編輯：陳政偉）1130308

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