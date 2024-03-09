10日白天略回暖 11日又有冷空氣來襲中部以北有雨

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）中央氣象署說，強烈大陸冷氣團影響，明天各地早晚氣溫明顯偏低，明天白天略回暖，但11日又有冷空氣，氣溫稍降，並持續影響至13日。

氣象署發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）為金門縣，有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）為新竹縣、苗栗縣，有10度以下氣溫發生機率。

氣象署預測，明天清晨各地仍偏冷，中部以北及東北部低溫多半是12至14度，其他地區約15至18度；白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升，北部及東半部高溫可回升到17至20度，中南部高溫介於20至23度間。

另外，氣象署預報明天各地雲量偏多，東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖也有零星短暫雨；中部以北3500公尺以上高山須留意路面結冰，若水氣、氣溫條件配合，不排除有零星降雪機率。

氣象署說，11日鋒面逐漸通過，東北季風隨後增強，冷空氣有機率接近大陸冷氣團等級，各地白天起氣溫稍降；因鋒面通過，各地水氣偏多，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部地區也可能有零星短暫雨，冷空氣將持續影響到12日、13日，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚涼冷，但降雨趨緩，各地大多為多雲到晴的天氣，14日東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升。（編輯：謝雅竹）1130309