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聯發科員工利用志工假在竹北海岸種植660棵樹苗

2024/3/12 15:31
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（中央社記者張建中新竹12日電）聯發科鼓勵員工在認真工作之餘，透過多元志工方式回饋社會，今年將志工假增為每年2天。聯發科百名員工並於今天植樹節，利用志工假在竹北新月沙灣海岸林地種下660棵樹苗。

聯發科表示，2023年家庭日Run for Future永續路跑活動，參與路跑的員工及家人合計捐出2000棵樹給慈心有機農業發展基金會。

聯發科百名員工在今天植樹節，利用志工假，於竹北新月沙灣海岸林地種下660棵樹苗，以實際行動愛地球。其餘的1340棵樹苗，聯發科已委託慈心基金會護樹團隊分別種在竹北新月沙灣及宜蘭五結海岸，並持續養護照料3年，直到樹苗可穩定生長。

聯發科指出，竹北新月沙灣及宜蘭五結海岸因海岸線開發，海岸線持續推縮中。這次栽種在新月沙灣的是林投、黃槿、木麻黃3種台灣常見防風林樹種，具備抗風耐鹽特性，期能達到海岸線固砂功效，延緩海岸線退縮。

聯發科表示，今年志工假增為每年2天，全球辦公室皆適用，希望鼓勵員工透過多元志工方式回饋社會，在環境、社會公益、教育等面向，都能創造更多正面力量，將每個行動連結成廣大的影響力。（編輯：郭無患）1130312

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