達發認購九暘私募 擬取得4席董事

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（中央社記者張建中新竹6日電）九暘董事會決議辦理私募2950萬8000股，由達發認購，並規劃由達發取得4席董事，藉以加強雙方合作，在乙太網路市場追求更多機會及發展空間。

九暘指出，這次私募募集資金將用於智慧財產權布局、產品研發、市場推廣、人才招募、產品生產銷售、購買辦公設備、生產設備、研發設備、充實營運資金等，預期將可強化競爭力、提升營運效能。

九暘表示，與達發是關係人，達發是公司股東，達發母公司聯發科也是九暘董事。希望藉由這次私募加強與達發合作，在乙太網路市場追求更多機會及發展空間。

九暘指出，現任董事任期將於今年7月29日屆滿，預計於6月17日股東會全面改選董事。董事會決議通過董事會提名名單，7名（含4名董事及3名獨立董事），4名董事為達發法人代表人董事，將依法於提名期間過後，把董事會提名名單輸入資訊觀測站。（編輯：潘羿菁）1130306