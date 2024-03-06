達發認購九暘私募 擬取得4席董事
2024/3/6 18:13
（中央社記者張建中新竹6日電）九暘董事會決議辦理私募2950萬8000股，由達發認購，並規劃由達發取得4席董事，藉以加強雙方合作，在乙太網路市場追求更多機會及發展空間。
九暘指出，這次私募募集資金將用於智慧財產權布局、產品研發、市場推廣、人才招募、產品生產銷售、購買辦公設備、生產設備、研發設備、充實營運資金等，預期將可強化競爭力、提升營運效能。
九暘表示，與達發是關係人，達發是公司股東，達發母公司聯發科也是九暘董事。希望藉由這次私募加強與達發合作，在乙太網路市場追求更多機會及發展空間。
九暘指出，現任董事任期將於今年7月29日屆滿，預計於6月17日股東會全面改選董事。董事會決議通過董事會提名名單，7名（含4名董事及3名獨立董事），4名董事為達發法人代表人董事，將依法於提名期間過後，把董事會提名名單輸入資訊觀測站。（編輯：潘羿菁）1130306
- 達發認購九暘私募 擬取得4席董事2024/03/06 18:13
- 2024/02/26 19:13
- 2024/02/26 15:15
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
雲達參展MWC秀AI應用 仁寶展出衛星物聯網技術