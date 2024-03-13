高位筋膜拉皮加上諮商 血管畸形瘤患者重展笑顏

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（中央社記者蘇木春台中13日電）患先天性血管畸形瘤的小陶與小惠，從小因臉部外觀承受異樣目光，生活中極為困擾，經就醫治療多年，才慢慢恢復樣貌，加上陽光基金會心理諮商，讓身心茁壯成長、展露笑顏。

中國醫藥大學附設醫院今天舉行記者會，邀請小陶與小惠出席分享重生過程，醫療團隊也到場分享經驗。

中國附醫整形外科美容中心副院長李建智會中表示，先天性血管畸形瘤是一種少見皮膚病變，有別於新生兒血管瘤，其特點是皮膚上異常血管增生，隨著年紀增長，可能導致明顯外觀畸形甚至功能障礙，對患者來說不僅是美觀問題，更會影響心理健康及自尊心。

李建智指出，2名患者經接受新式高位筋膜拉皮手術，在保持周圍健康組織基礎上，有效修正血管畸形外觀，手術後恢復期短而且自然，配合護理團隊術前後都給予病人必要心理支持及護理指導，並教導如何進行日常照護，社工師也會在治療過程中，適時連結公私部門經濟、照顧資源，這對於病人整體康復過程至關重要。

小陶說，她在小時候開始因血管畸形瘤，臉部部分腫脹變形並左右不均，讓青少年時期的她不愛拍照，也常引來同學的好奇，生活上極為困擾，經團隊協助，才慢慢恢復到現在樣貌。

小惠則表示，她同樣從小因血管畸形瘤困擾，經多方治療無果，透過轉介經多年治療、照護後，終於讓她能重展笑顏，敞開心胸，迎接全新的生活。

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陽光社會福利基金會北區服務中心主任王佩珊指出，根據基金會2023年「顏損者外貌相關經驗調查」，有42.9%顏損者曾因為外貌遭遇不友善對待，以「被別人多看一眼而感到不舒服」占73.0%最大宗。

王佩珊說，基金會多年來協助燒傷及顏損朋友獲得生理、心理及職能重建服務，更透過校園宣導、政府企業倡議等方式推動「臉部平權」，讓燒傷顏損朋友不再因外觀遭受異樣眼光與不公平對待。（編輯：陳仁華）1130313