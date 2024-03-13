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新北校安規劃中介教育 設置監視器通訊器材列優先

2024/3/13 19:35（3/13 19:41 更新）
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新北市校園命案引發社會各界關切，市議會13日召開校安專案報告。由於相關議題獲藍綠白各黨派重視，多名議員也出席聽取說明及質詢。 中央社記者王鴻國攝 113年3月13日
新北市校園命案引發社會各界關切，市議會13日召開校安專案報告。由於相關議題獲藍綠白各黨派重視，多名議員也出席聽取說明及質詢。 中央社記者王鴻國攝 113年3月13日
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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北校園命案引發社會關切，市議會召開校安專案報告，教育局表示將規劃中介教育協助「非行少年」返校、規劃全程錄影實施安檢，及開放各校申請設置監視器、通訊器材列優先事項。

新北市某國三男學生刺死同校男學生，另有1名少女涉案，全案由新北地院少年法庭調查中，訂3月21日宣示裁定，連帶引起社會對校園安全的關切。

在新北市議會第5審查會召集人、民進黨議員林銘仁排定下，邀請教育局長張明文等人進行「學生輔導管教及校園安全」專案報告。由於校安議題獲藍綠白等政黨議員重視，紛紛出席聽取說明及質詢。

專案報告主要針對「學生輔導管教」、「跨網絡合作」、「中介教育措施」及「強化校園安全設施、演練及檢查」等面向提出說明。

教育局表示，在「跨網絡合作」及「中介教育措施」部分，以社區化概念維護及協助非行少年，透過與警政、司法、社政與衛政等單位網絡合作，列冊掌握高關懷特殊個案，並共同訂定個案返校輔導計畫，後續亦結合民間資源規劃中介教育方案，幫助少年逐步導正，順利返回學校。

在校園安全設備新增上，教育局要求各校盤點需求並將設置監視器及通訊器材等設備列優先項目，以及明定校園安全檢查流程。張明文等人答詢表示，已開放學校申請，下週會決定各項排序及數量，至於安檢需有全程錄影，目前還沒有學校有補足設備，至於通訊上可能採用設置網路電話方式改善。

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民進黨議員黃淑君認為監視器若無AI示警機制，裝再多監視器也沒用；國民黨議員江怡臻表示，擔心學校校安負擔很重，也擔心增設監視器會不會排擠學校修繕等例行更新的經費。

民眾黨議員陳世軒表示，校安通報似已造成學校和教育局間的對立，但如果學校沒做通報，一切因應措施都成白講了，尤其是學生割喉命案及保母虐童命案等，只是等事發後再檢討社會安全網問題，不如落實通報及定期安檢，才可能防止悲劇再發生。（編輯：李錫璋）1130313

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