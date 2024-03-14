國際數學日 科教館「魷魚遊戲」推廣探索奧妙

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（中央社記者陳至中台北14日電）國立台灣科學教育館響應國際數學日，將於16日至17日舉辦「國際數學日Playing With Math遊於數」活動，以知名韓國影集「魷魚遊戲」諧音，打造結合數學教育的實體活動。

國際數學日由聯合國教科文組織定在每年3月14日，也就是圓周率的前3個數字。科教館自民國110年起，每年都和中華民國數學會合作，舉辦大型慶祝活動。

科教館今天發布新聞稿指出，今年主題為「國際數學日 Playing With Math遊於數」，巧妙地以諧音「魷魚數」，將整個活動設計為1場「魷魚遊戲」。現場有25個大專、科普團隊、教具廠商擺攤，透過桌遊、積木等方式，帶領親子一同探索數學和科學的奧妙。

今年活動最大亮點為國科會指導、中華民國數學會出品的數學科普微電影「遊戲開始數學篇」，將舉辦全球首映。影片由影星胡宇威、周曉涵等人主演，敘述校園師生突然消失無蹤，僅存的4人須通力合作，用數學知識解謎。

另外，科教館也設計了「嵌回鬼轉」主題活動，讓親子體驗鑲嵌圖案的魅力，在動手做的過程中培養「數感」，進而學習展開圖、平面旋轉、空間翻轉等概念，幼稚園學童也能玩。

相關資訊可參考科教館網站。（編輯：管中維）1130314