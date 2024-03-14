更多編輯台推薦新聞：
周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國際數學日 科教館「魷魚遊戲」推廣探索奧妙

2024/3/14 12:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）國立台灣科學教育館響應國際數學日，將於16日至17日舉辦「國際數學日Playing With Math遊於數」活動，以知名韓國影集「魷魚遊戲」諧音，打造結合數學教育的實體活動。

國際數學日由聯合國教科文組織定在每年3月14日，也就是圓周率的前3個數字。科教館自民國110年起，每年都和中華民國數學會合作，舉辦大型慶祝活動。

科教館今天發布新聞稿指出，今年主題為「國際數學日 Playing With Math遊於數」，巧妙地以諧音「魷魚數」，將整個活動設計為1場「魷魚遊戲」。現場有25個大專、科普團隊、教具廠商擺攤，透過桌遊、積木等方式，帶領親子一同探索數學和科學的奧妙。

今年活動最大亮點為國科會指導、中華民國數學會出品的數學科普微電影「遊戲開始數學篇」，將舉辦全球首映。影片由影星胡宇威、周曉涵等人主演，敘述校園師生突然消失無蹤，僅存的4人須通力合作，用數學知識解謎。

另外，科教館也設計了「嵌回鬼轉」主題活動，讓親子體驗鑲嵌圖案的魅力，在動手做的過程中培養「數感」，進而學習展開圖、平面旋轉、空間翻轉等概念，幼稚園學童也能玩。

相關資訊可參考科教館網站。（編輯：管中維）1130314

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63