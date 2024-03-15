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台大農場設置滿100年 教授與學童下田體驗

2024/3/15 14:31（3/15 14:46 更新）
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台灣大學農場15日舉辦春耕插秧活動，今年特別邀請台大附幼學童，以及鄰近的銘傳國小師生前來體驗，活動採取傳統作法，台大農場事先拉線定位，確保秧苗間的距離後，再由師生將秧苗一一插進田土中。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年3月15日
台灣大學農場15日舉辦春耕插秧活動，今年特別邀請台大附幼學童，以及鄰近的銘傳國小師生前來體驗，活動採取傳統作法，台大農場事先拉線定位，確保秧苗間的距離後，再由師生將秧苗一一插進田土中。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年3月15日
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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣大學農場今年滿100週年，今天舉辦春耕插秧活動，生農學院教授們邀請鄰近國小、幼兒園學童一同下田體驗，傳承傳統的農耕文化。

根據台大提供的資料，台大農場成立於1924年（日本殖民統治時代），前身為台北高等農林學校實習農場，是台灣第一個進行稉稻育種的場域，設立至今已滿100週年。農場內有市定古蹟「舊高等農林學校作業室（磯永吉小屋）」，正是「台灣蓬萊米之父」磯永吉當時育種作業的場所。

台大今天比照往例舉辦春耕插秧活動，由校長陳文章擔任主祭官，透過簡單的祭天儀式，象徵性地感謝上天賜給雨水和土地，並祈求今年風調雨順。

陳文章表示，春季插秧是農業的重要日子，代表萬象更新，今年特別邀請台大附幼學童，以及鄰近的銘傳國小師生來插秧，更是具有傳承意義。

台灣農村早已普遍使用機械插秧，今天台大的活動則採取傳統作法。台大農場事先拉線定位，確保秧苗間的距離，再由師生將秧苗一一插進濕潤的田土中。

台大農場場長洪傳揚表示，稻米在台灣的風俗文化中深具意義，期盼透過插秧活動，讓更多人認識農業，並向百年來從事稻米育種、栽種作業的人們致敬。（編輯：陳政偉）1130315

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