台大醫博愛特區砸18億蓋醫護宿舍 住宿托育全包

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）留住醫護人員，成為台灣各家醫院重要議題，除了加薪，協助解決住宿與托育煩惱也不能少，台大醫院斥資18億，在博愛特區蓋醫護宿舍，還附設幼兒園，盼降低醫護流動率。

台大醫院今天上午舉行仁愛醫護大樓新建工程動土典禮，台大醫院院長吳明賢致詞時表示，在蛋黃中的蛋黃區蓋醫護宿舍，「不敢說絕後，但一定空前」，在這麼好的地點提供員工住宿有象徵性，意味台大醫院非常重視醫護人員福祉，安居才能樂業，對留才有很大加分效果。

吳明賢說，台大醫院醫護人員肩負照護急重難罕病人重責大任，輪值後必須充分休息，才能確保醫療照護品質；人才是醫院最大資產，台大醫院大多數是年輕醫護，家有學齡前幼兒須照顧，未來宿舍附有幼兒園，「我們幫忙準備好托育環境，希望年輕醫護盡量生」。

「我們是台灣人的台大醫院」，吳明賢說，照顧民眾健康之餘，台大醫院更要成為永續企業，身為企業就要讓員工有幸福感，這是台大醫院有史以來首次在這麼好地點蓋醫護大樓，以後會繼續致力提升員工福利，以護理零離職率為願景。

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台大醫院2011年起編列新台幣近8億元預算向國產署及郵政電信兩協會有償撥用仁愛路上鄰近醫院土地建物，計畫興建醫護宿舍；「台大一直很缺重要地點的土地」，台灣大學校長陳文章說，最大困擾就是教職、學生及醫護人員等住宿問題，台北房價貴，年輕醫護不一定能找到好住宿地點。

台大醫院斥資編列總計畫經費18億元，在仁愛路精華基地，興建仁愛醫護大樓，這是1棟地下3層、地上15層建物，設置732床醫護輪值宿舍，包含單人套房、雙人套房或雅房及運動空間，同時建置幼兒園，預計2027年5月完工。（編輯：陳仁華）1130311