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無期徒刑假釋犯罪一律再關25年 憲法法庭判部分違憲：未分情節輕重
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提升日月潭旅遊安全 管理處與14公私單位合作

2024/3/15 15:27（3/15 16:01 更新）
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交通部觀光署日月潭國家風景區管理處15日與飲食、住宿、交通等14個公私單位，簽署「日月潭旅遊安全跨域合作備忘錄」，目標共同提升日月潭旅遊安全韌性與品質、降低旅遊意外發生。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月15日
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處15日與飲食、住宿、交通等14個公私單位，簽署「日月潭旅遊安全跨域合作備忘錄」，目標共同提升日月潭旅遊安全韌性與品質、降低旅遊意外發生。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月15日
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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）迎接旅遊旺季，日月潭國家風景區管理處今天與飲食、住宿、交通等14個公、私單位簽署合作備忘錄，透過強化設施安全、從業人員訓練等措施，盼提升日月潭旅遊安全韌性與品質。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處為打造更友善、安全旅遊環境，今天與南投縣警察局交通警察隊、南投縣日月潭觀光導覽暨交流協會、南投監理站、南投縣旅館商業同業公會、南投縣日月潭水上觀光遊憩發展協會、九族文化村、南投縣渡船遊艇商業同業公會等14個單位簽署「日月潭旅遊安全跨域合作備忘錄」。

日月潭國家風景區管理處長簡慶發說，合作備忘錄內容聚焦遊客最重視的飲食、住宿、交通、旅遊、購物、環境，讓遊客在日月潭享受最安全旅遊體驗，透過與在地組織、團體、跨部門建立夥伴關係，提升日月潭旅遊環境安全性，讓每名國內外訪客無憂無慮遊玩。

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合作內容包含持續推動相關合法認證輔導及資訊、強化設施安全性並定期巡檢、強化產業相關安全規定、從業人員安全訓練及聯合演練、加強清消提供乾淨及衛生旅遊環境、共享資訊落實安全防護等，目標共同提升日月潭旅遊安全韌性與品質、降低旅遊意外發生。

簽署合作備忘錄時，日管處也在向山遊客中心舉辦宣導園遊會，邀合作單位分享旅遊安全知識，現場還有雲梯車、警用重機讓遊客體驗，日管處表示，透過簽署備忘錄及宣導園遊會，向遊客展現日管處提升旅遊安全的努力，打造日月潭成令人安心的旅遊勝地。（編輯：謝雅竹）1130315

#日管處
#日月潭
#日月潭國家風景區管理處
#簡慶發
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