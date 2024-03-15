辦學績效校長互評 成大、龍華科大及逢甲蟬聯前3

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（中央社記者陳至中台北15日電）Cheers雜誌今天頒發2024年「大學校長辦學績效互評調查」獲獎的18校，前3名和去年一樣，依序是成功大學、龍華科技大學及逢甲大學。

Cheers雜誌發布新聞稿，2024年度邀請140所大專校院校長互評，總計回收120份有效問卷，回收率為85.7%。最終有18所大學獲獎，國立、私立各半，科技大學占近3成。

成功大學已連續3年居冠，獲推薦原因包括產學合作表現優異、國際排名快速提升、以及因應新型態科技與教育策略快速調整步伐等。

龍華科大連續2年居第2名，學校提出「訂單式就業學程」，根據企業需求規劃課程，且近年境外生人數成長迅速，在少子女化衝擊下，仍能維持不錯的註冊率。

逢甲大學連續2年居第3名，學校重視通識教育，建構全校創新教學系統，著重以學生為主體的跨領域學習，且重視雙語教學和國際視野等，獲得各校肯定。

除了上述「霸榜」的3校，有多所大學校長創下該校歷史最佳成績，包含中原大學（第9名）、東海大學（並列第9名）、政治大學（第14名）與朝陽科大（並列第14名）。

Cheers雜誌舉辦頒獎典禮，同時邀請成功大學校長沈孟儒等多名校長分享大學在人工智慧（AI）浪潮下如何因應。

沈孟儒以從醫經驗出發，提醒大學在投資AI數位基礎建設之餘，不忘「數位包容」。他舉例，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，政府推動線上疫苗登錄平台，南北長者就有使用難易體感差異的問題，「台南阿嬤跟台北阿嬤（數位力）是不一樣的，但命一樣重要」。

東海大學校長張國恩分享，為了讓學生具備生成式AI的能力，特別調整大一國文課程，更強調敘事、思辨、表達。

朝陽科技大學校長鄭道明形容，生成式AI就像時間機器，把一甲子的知識灌給你，但本身體質太弱也沒用。朝陽科大透過工作坊鼓勵教師認識AI工具，也嘗試運用深度學習來評估學生休退學狀況，期待與AI協作創造更智慧的校園。（編輯：管中維）1130315