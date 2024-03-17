面對憂鬱風暴 美國專家來台分享慈悲教育實踐經驗

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（中央社記者許秩維台北17日電）新世代的憂鬱風暴受到世界關注，利仁基金會和北教大合作舉辦國際論壇，邀請美國慈悲教育專家來台，分享社會情緒學習、創傷復原等教學經驗。

利仁教育基金會與國立台北教育大學教育學院今天合作舉辦「2024 SEE Learning國際論壇與實踐分享會」，邀請美國艾莫瑞大學「冥想科學與慈悲為本倫理中心」主任涅吉（Lobsang Tenzin Negi）與SEE Learning國際合作事務高級計畫專員桑弗（Tsondue Samphel）來台分享。

主辦單位透過新聞稿指出，聯合國教科文組織於2002年向140個國家的教育部發布實施「社會情緒學習」（簡稱SEL）的10大基本原則，推廣以正念為本的SEL計畫；艾莫瑞大學慈悲中心與第14世達賴喇嘛於2019年對全球啟動「社會、情緒與倫理學習」（SEE Learning）計畫，SEE Learning計畫也被認為是SEL 2.0。

因應現今社會與教育的變化，主辦單位提到，SEE Learning計畫以SEL為基礎，納入普世倫理，增加慈悲和道德辨別力、注意力訓練、系統思維、復原力和創傷知情實踐等元素，使看似抽象的普世倫理價值，融入社會情緒學習與具體學習體驗。

主辦單位表示，今天上午的論壇由涅吉主講慈悲教育的國際現況，桑弗主講SEE Learning的影響與發展；下午實踐分享會則有教育工作者分享不同階段的實踐經驗，還有融入學科教學、班級經營以及行政領導落實的經驗，也可說是SEE Learning在台灣推動3年來的階段成果。

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主辦單位指出，涅吉是當代慈悲冥想科學、慈悲訓練和慈悲教育的主要推手，桑弗則是負責SEE Learning計畫的助理主任，兩人從東方到西方、從宗教慈悲傳統到當代情緒科學，致力於匯通東西所長，慈悲教育即是核心成果之一。

主辦單位表示，教育培養未來的國家社會人才，更應走在時代前端，看到未來社會的需求；而古老東方的慈悲智慧經過千年苦難淬鍊而成，「慈悲」是一種倫理選擇，在生活實踐中深化，可能是一帖混亂動盪時代的幸福解方。（編輯：張雅淨）1130317