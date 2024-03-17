早安世界》今中南部高溫逾30度 西半部空氣品質差估晚間才好轉
今中南部高溫逾30度 西半部空氣品質差估晚間才好轉
中央氣象署指出，17日天氣持續回暖，北部、東半部可達27度，中南部約30到32度。19日大陸冷氣團報到，將影響到21日清晨。另外，西半部地區16日因擴散條件不佳影響空氣品質，已15縣市啟動應變機制，估17日晚間才會好轉，提醒民眾減少戶外劇烈運動。（看完整報導）
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
太陽花運動屆滿10週年，「野百合學運」世代的創業家周奕成認為，太陽花最大成果是阻擋服貿，成為時代先聲，終結過去30年仰賴中國的經貿思維，對全球化提出警醒，缺憾則是未能替台灣政治留下「不可逆轉」的改革。另外，台北市議員苗博雅也是當初太陽花學運的班底，她認為這場運動最大影響是提升青年世代政治參與程度，但也讓她意識到，推動改革光靠社運的巨大民意不夠，還需要政治力量呼應。（看完整報導）
香港立法會衝擊案12人暴動罪成立 王宗堯判刑6年2月
香港反送中運動期間，大批示威者2019年7月1日衝擊立法會大樓，此前法庭判藝人王宗堯、港大學生會前會長孫曉嵐等12人暴動罪成立，16日法庭判處各人入獄4年半至逾6年，其中王宗堯被判囚6年2個月。孫曉嵐之前在陳詞提到，她在立法會沒有破壞、沒使用暴力，但仍觸犯「定義寬鬆的暴動罪」，並指「政權眼中真正罪名是對民主、自由、人權的追求」。（看完整報導）
以色列批准拉法軍事行動計畫 加薩陷人道危機無正常體型新生兒
以色列和哈瑪斯戰火延燒5個月，加薩走廊230萬居民有逾半人口在拉法避難。以色列15日批准在拉法的軍事行動計畫，可能攻打這座城市，同時打算再派代表團到卡達就可能的人質協議與哈瑪斯談判。另外，聯合國官員表示，加薩目前處境對母親與嬰兒而言是場惡夢，醫師通報新生兒體型瘦小、虛弱多病，且產婦被迫在無適當麻醉情況下接受剖腹手術。（看完整報導）
韓國資深醫師力挺年輕同僚 25日起請辭加入抗爭
韓國實習與住院醫師抗議政府計劃擴增醫學院招生名額，發動罷工近1個月。韓國資深醫師支持抗爭，將於25日起請辭加入抗爭，有16所大學的醫學教授代表力挺較資淺的同事，並呼籲政府重新考慮增加2000人的招生計劃，警告若現狀持續，將對韓國醫療體系造成重大長期打擊。（看完整報導）
紐時專欄作家：TikTok在美面臨封殺自食其果 若被迫出售怨不得人
美國眾議院通過中資半年內須撤離TikTok法案，紐約時報專欄作家羅斯說，TikTok面臨被封殺命運是自食其果。他指出，TikTok鼓動用戶對美國政治施壓，證實了該平台有能力影響美國政治。羅斯認為，TikTok未能使批評者相信，它已擺脫與中國所有者的關係，且與其他社交網路相比，涉及中國維吾爾族和香港抗爭的影片，在TikTok上架的比例異常低。（看完整報導）
清大、陽明交大學期擬減至16週 台大113學年度12/23起放寒假
台灣的大專1學期是18週，國外約16週，學生若要到海外交換，學期銜接會有問題。國立台灣大學系統3校近年已正式實施16週制，清大、陽明交大等校擬跟進。兩校學生普遍支持，但擔心課程被壓縮，教育部將請學校說明完整配套。台大近日公布113學年度行事曆，寒假從12月23日開始，外籍學生都趕得及回家過耶誕。（看完整報導）
物價漲幅2%成新常態？學者分析通膨結構改變4原因
中央銀行總裁楊金龍表態要關注台灣通膨是否出現結構性轉變，比如長期CPI年增率平均漲到1.5%至2%。學者分析，台灣物價出現一些結構性改變，與COVID-19疫情影響及台灣自身內部問題有關，背後主要受4大因素牽動，包括能源成本、薪資水準、房地產價格走揚，以及綠色通膨，且難用貨幣政策處理。（看完整報導）
吉力吉撈敲中職大巨蛋首轟 官辦熱身賽湧近2萬人寫紀錄
中職官辦熱身賽「龍象大戰」16日在台北大巨蛋進行，湧1萬9898名觀眾，刷新中職史上熱身賽紀錄。1局下味全龍隊的吉力吉撈・鞏冠就轟出2分砲，敲出中職熱身賽史上大巨蛋首轟。終場味全龍以6比1擊敗中信兄弟。（看完整報導）
奧運金牌選手憂塞納河整治不及 巴黎：勢在必行沒備案
巴黎奧運將登場，塞納河水質問題引關注。巴西奧運金牌選手古尼雅指塞納河不適合游泳，盼以選手健康為先。法國體育部長和大巴黎區長則強調，塞納河將作為奧運場地，沒有備案。塞納河的主要污染源為廢水，目前已有多項整治工程進行，包括建造蓄水池、改善船隻廢水等，然而去年多次水質檢測未達歐盟規範。（看完整報導）
開箱老照片》中華職棒元年開打
1990年3月17日中職首場比賽開打，職棒元年揭開序幕，台灣成為繼日本、韓國之後，亞洲第3個正式成立職業棒球運動的國家。兄弟象投手張永昌是我國職棒史上投出第一球的投手，最後統一獅以4比3擊敗兄弟象獲得職棒史上首勝，統一獅投手杜福明也因此成為職棒史上的第一位勝投投手。（看完整報導）
- 早安世界》今中南部高溫逾30度 西半部空氣品質差估晚間才好轉2024/03/17 07:19
- 2024/03/16 07:16
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