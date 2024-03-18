文藻與日月光加深產學合作 助攻文科生跨域科技業

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）文藻外語大學與日月光半導體公司今天簽署產學合作與學術交流備忘錄。文藻校長莊慧玲表示，為回應高科技產業人才需求，透過這次加深合作，助攻文科生跨域至科技產業。

文藻與日月光今天產學合作簽約，未來將針對師生交流研習、業界專家協同教學及跨域合作計畫，共同辦理學生實習、課程、營隊及員工培訓課程，並舉行學術、教學研討會及展覽等合作交流項目。

文藻外語大學校長莊慧玲致詞表示，文藻與日月光集團近年已陸續合作包括課程講授、學生實習、大學及企業社會責任計等，目前有數10名文藻校友任職於日月光集團，工作表現優異。

莊慧玲說，為回應高科技產業人才需求，文藻自110學年度起開設「高科技產業人才培訓課程」，借重產業界及友校師資協助，為文藻學生提供高科技基礎知能培訓，因此有愈來愈多文藻畢業生選擇進入高科技產業。

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日月光集團高雄廠人資副總經理李叔霞說，文藻外大不僅外語訓練紮實，學生亦具跨領域、跨文化的軟實力知能，未來雙方將以人才培育與就業銜接為導向，透過實務經驗累積，讓學生提早了解產業現況，落實產學合一目標。

李叔霞說，日月光主要提供製造服務，包括採購、客服等行政資源，文藻學生擁有外語能力扮演重要角色，這次產學合作項目也包含實習與外國人士華語課程等。希望讓學生透過這些產學合作，加深學生對半導體產業理解，畢業後可有更多選擇，迅速接軌科技業。（編輯：孫承武）1130318