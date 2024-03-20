全國技能分區賽將登場 雙胞胎姊妹同台較勁噴漆

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）第54屆全國技能競賽分區賽25日起登場，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，出動166名選手參與31職類競賽，其中雙胞胎姊妹余佩蓁及余佩芸將在汽車噴漆職類同台較勁。

中彰投分署分署長劉秀貞將戰旗授予選手代表，勉勵選手保持最佳精神及體能狀態，以最好的實力迎接挑戰，盼晉級全國賽及國際競賽為國爭光。

分區賽分別在北中南舉行，中彰投分署派出精密機械職群、設計製造職群、電機電子職群、動力機械職群、資訊服務職群、營建管理職群等職群選手共166人，成績將於30日公布。

劉秀貞表示，競賽可檢視職業教育與職業訓練成果，選手的信心則來自於平日累積的實力，透過相互切磋與觀摩，正可以提升技能、挑戰國際。

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中彰投分署指出，這次培訓角逐中區分賽的選手中，雙胞胎姊妹余佩蓁及余佩芸不僅是汽車噴漆職類「唯二」的女性，也是全國技能競賽首度有雙胞胎姊妹同職類同場較勁。

姊姊余佩蓁說，競賽進入倒數計時，每天最重要的練習是噴漆時手部的穩定度，要做到「平分重點」及「不流漆」，也就是噴漆不能噴得太厚，而不同品牌的漆重量不盡相同，拿捏的尺度也不同，其中的技巧包括噴漆時的距離、漆的重疊量及手部移動的速度，姊妹2人連月來共同接受培訓、一起切磋噴漆技巧，希望雙雙過關斬將，同登金榜。（編輯：郭諭儒）1130320