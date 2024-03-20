科工館推出產業機器人展 全新升級2.0版本

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（中央社記者陳至中台北20日電）國立科學工藝博物館與上銀科技合作推出的產業機器人展，升級的2.0版本今天全新開幕，現場有多項互動遊戲，參觀民眾完成指定操作，就可累積點數更換禮品。

科工館今天舉辦開幕典禮，這次更新的2.0版本展覽，提升原闖關機器人、井字棋機器人、人像素描機器人、商店機器人等多款展品的互動模式，以更直覺的操作模式呈現，並新增與晶圓議題相關的「半導體之旅-探索晶圓移載系統」、「工廠小幫手-認識智慧螺桿」、「轉轉賽道」等機器手臂。

教育部次長林明裕致詞時，肯定合辦展覽的上銀科技發揮企業社會責任，支持人才培育不落人後。他說，這項展覽透過有趣的方式，將機器手臂結合互動裝置、擴增實境、虛擬實境等技術，有助於激發年輕世代的創意。

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主辦單位指出，新的展品「探索晶圓移載系統」是以互動影響與情境遊戲，讓參觀者瞭解晶圓製造過程中的各種機器人。而光雕劇場則整合模型與觸控式影像的機器人機械構造，帶領觀眾見識一顆螺帽成就大手臂的歷程。

「SMART智慧製造專區-產業機器人展2.0」為科工館的常設展，民眾可下載專區APP，在指定互動展項操作即累積點數，最後在「商店機器人」兌換禮品。相關資訊可參考科工館網站。（編輯：李亨山）1130320