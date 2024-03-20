花蓮鯉魚潭趣看火金姑 「療遇」之旅3/25起線上報名

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮鯉魚潭賞螢季自2003年起辦理至今，已成春季熱門行程之一，縱管處自4月12日起至5月4日每週五、六晚間舉辦「鯉魚潭賞螢季－趣看火金姑」活動，3月25日起開放線上報名。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處發布訊息表示，2024年將以「療癒」作為主題，規劃一系列活動，希望遊客放下週間勞累，享受來到花東縱谷療癒旅程。今年第1場活動將於乍暖還寒的春天（4月12日），在鯉魚潭辦理趣看火金姑「療遇」之旅。

提供旅客更豐富的賞螢遊程，台灣好行「火金姑賞螢專車」持續辦理，於每週六晚間6時在花蓮轉運站發車，票價120元，憑票根擇一兌換「縱谷變形精鋼文具組」或「手拿式電風扇」。

另外，縱管處與明利旅行社-台灣觀巴及雄獅旅遊合作推出季節限定遊程，凡報名者，可至活動現場兌換花蓮農產加工好禮及抽獎券。

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凡至縱管處官網成功報名賞螢活動，並且於指定日期（4月11、12、13、18、19、20、25、26、27日及5月2、3、4日）入住花蓮縣內合法旅宿，憑發票或收據，至活動現場可兌換花東好米、抽獎券各1份。

縱管處長郭振陵提醒遊客，活動期間，鯉魚潭潭南步道管制車輛，民眾將車輛停至停車場後步行進入活動場域；活動場域屬戶外空間，務必依循導覽志工及工作人員指引，勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護個人安全，也應配合將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態。（編輯：陳仁華）1130320