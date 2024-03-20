更多編輯台推薦新聞：
高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
運動

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看
國際

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看

日月潭無降雨為何蓄水率逆勢增加？與水力發電有關
生活

日月潭無降雨為何蓄水率逆勢增加？與水力發電有關

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

花蓮鯉魚潭趣看火金姑 「療遇」之旅3/25起線上報名

2024/3/20 14:46（3/20 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮鯉魚潭賞螢季已成春季熱門行程之一，觀光署花東縱谷國家風景區管理處4月12日至5月4日每週五、六晚間將舉辦「鯉魚潭賞螢季－趣看火金姑」活動。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月20日
花蓮鯉魚潭賞螢季已成春季熱門行程之一，觀光署花東縱谷國家風景區管理處4月12日至5月4日每週五、六晚間將舉辦「鯉魚潭賞螢季－趣看火金姑」活動。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮鯉魚潭賞螢季自2003年起辦理至今，已成春季熱門行程之一，縱管處自4月12日起至5月4日每週五、六晚間舉辦「鯉魚潭賞螢季－趣看火金姑」活動，3月25日起開放線上報名。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處發布訊息表示，2024年將以「療癒」作為主題，規劃一系列活動，希望遊客放下週間勞累，享受來到花東縱谷療癒旅程。今年第1場活動將於乍暖還寒的春天（4月12日），在鯉魚潭辦理趣看火金姑「療遇」之旅。

提供旅客更豐富的賞螢遊程，台灣好行「火金姑賞螢專車」持續辦理，於每週六晚間6時在花蓮轉運站發車，票價120元，憑票根擇一兌換「縱谷變形精鋼文具組」或「手拿式電風扇」。

另外，縱管處與明利旅行社-台灣觀巴及雄獅旅遊合作推出季節限定遊程，凡報名者，可至活動現場兌換花蓮農產加工好禮及抽獎券。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

凡至縱管處官網成功報名賞螢活動，並且於指定日期（4月11、12、13、18、19、20、25、26、27日及5月2、3、4日）入住花蓮縣內合法旅宿，憑發票或收據，至活動現場可兌換花東好米、抽獎券各1份。

縱管處長郭振陵提醒遊客，活動期間，鯉魚潭潭南步道管制車輛，民眾將車輛停至停車場後步行進入活動場域；活動場域屬戶外空間，務必依循導覽志工及工作人員指引，勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護個人安全，也應配合將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態。（編輯：陳仁華）1130320

#花蓮縣
#郭振陵
#縱管處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.50