氣候變遷病蟲害加劇 農試所防治新技術受關注

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（中央社記者蘇木春台中20日電）農業部農業試驗所今天舉辦2024年研發成果發表會，會中除發表多項作物新品種，因應氣候變遷導致全球病蟲害發生頻率加劇，農試所開發百香果、咖啡等防治新技術，也成為重要焦點。

發表會今天在農業試驗所位於台中市霧峰區的園區舉辦，會中並表揚協助研發技術擴散，或落實產業應用的農民、團體及農企業，還有8項技術成果獲成功技轉，會中與合作企業簽署技術移轉意願書。

農試所說明，今天發表會推出3個作物新品種，包括水稻「台農88號」、火鶴花「台農10號-紅袖」、抗青枯病辣椒雜交根砧品系「23-鳳山辣椒根砧1號」。

6項新技術包括：爪哇擬青黴菌及量產應用技術、白殭菌防治咖啡果小蠹、阿基米德微水力發電機組暨儲能系統、可促進薑組織培養苗生長取代高海拔種薑降低土壤流失的叢枝菌根菌、廢菇包與蟲沙混製栽培介質優化技術及龍眼花萃取物製備技術等。

另外，農試所並推出2項新服務，包括運用IPM技術提升百香果安全鮮果生產效益，及花卉生育監控與產銷戰情整合服務平台。

農試所所長林學詩提到，在減碳趨勢下，面對作物栽培的病蟲危害，農試所開發出減用化學農藥的防治技術或綜合管理模式。以百香果為例，栽培期間易遭遇病蟲害，且為連續採收，因此易發生農藥殘留問題。

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林學詩說，農試所成立跨單位團隊，從健康百香果種苗把關著手，於田間栽培期間導入符合友善農業的防治資材，運用非化學合成農藥達到減農藥，或不用農藥而有效控管病蟲害，確保安全品質的鮮果生產，永續台灣百香果產業發展，相關技術並在去年12月獲農業部第3屆永續善農獎IPM Award技術創新組獎項。

林學詩指出，咖啡也面臨咖啡果小蠹的嚴重危害，國外目前以白殭菌做為防治資材，農試所也篩選出適應台灣氣候環境、具耐熱特性的白殭菌本土菌株，於實驗室測試對咖啡果小蠹可達100%致死率，經初步製劑，田間實際防治效果佳，為具高度開發潛力的防治方式。（編輯：謝雅竹）1130320