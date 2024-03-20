基隆嶼4/1起開放登島 每天限1200名

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼4月1日起開放遊客登島，每天限定1200名，基隆市府今年核准13家業者共21艘船載客登島，遊客可上「基隆嶼登島預約平台」查詢，向業者預約船班。

基隆市政府公告，基隆嶼自4月1日起至10月31日開放登島，每天開放登島時間從上午8時至下午5時，每天限定1200名，市府今天表示，今年核准13家業者共21艘船載客登島。

船班除從八斗子漁港（碧砂漁港）出發外，還有基隆港小艇碼頭、外木山漁港、八尺門漁港及望海巷漁港，遊客可視需求向市府核准的業者洽詢。

至於行程部分，今年有2合1「登島+繞島」約2小時、3合1「登島+燈塔步道+繞島」約4小時，4合1「登島+燈塔步道+繞島+海上巡航藍色公路」約4.5小時，及「2合1+藍色公路」行程，全票費用從新台幣700元至1050元不等。

遊客登島除可尋訪基隆海檻、基隆嶼燈塔等「基隆嶼十景」外，島上生態豐富，還能觀賞基隆蠅子草等多種以「基隆」為名的植物。（編輯：李錫璋）1130320