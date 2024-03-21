雲林虎尾1土雞場確診H5N1禽流感 撲殺逾1萬隻

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林虎尾鎮1處土雞場日前出現異常死亡，經主動通報，今天確診H5N1，雲林縣動植物防疫所撲殺銷毀1萬1108隻32日齡的黑羽土雞，並針對周遭半徑1公里內5場禽場採樣監控。

雲林縣動植物防疫所統計，今年迄今雲林已確診及撲殺禽流感禽場案例共14例，分別為陸禽9場、鴨3場、鵝2場。

雲林縣動植物防疫所表示，虎尾鎮1處土雞場日前出現異常死亡，經主動通報，今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），立即執行撲殺銷毀1萬1108隻32日齡的黑羽土雞，同時督導業者完成場區清潔及消毒作業，並針對周遭半徑1公里內5場禽場採樣監控。

經疫情調查後，雲林縣動植物防疫所研判主要發生原因應是近期日夜溫差較大，加上禽農業者未確實執行禽場各項生物安全工作，例如人員進出禽舍未落實衛生清潔、部分區域圍網破損未修補、人車管制不確實等，導致疫情發生。

雲林縣動植物防疫所呼籲縣內禽農，務必依規定落實禽場生安操作，方可降低禽隻染病風險。（編輯：張雅淨）1130321