低血壓也會腦中風 同時服用多種藥物更應留意

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）高血壓是常見的慢性病，其實低血壓也要注意。醫師提醒，若本身有腦血管病變或狹窄，恐因腦血流不夠而中風，藥物是引發低血壓原因之一，尤其同時服用多種藥物更要小心。

高血壓是造成國人心、腦血管等疾病的重要危險因子，但低血壓也要注意。書田診所家醫科主任醫師何一成今天在記者會中指出，一般認為正常血壓的標準為120/80mmHg，當收縮壓低於100到110mmHg或是舒張壓低於60到70mmHg，就是低血壓。

低血壓可能會造成視力模糊、頭暈、想睡、疲累、虛弱、四肢冰冷等症狀，有些患者在姿勢改變，例如由坐或躺變成站立，會產生頭暈，可能只持續幾秒鐘到幾分鐘，嚴重時會呼吸困難、昏倒。

藥物是引起低血壓的原因之一，何一成解釋，除降血壓藥物外，一些藥物可能導致血壓降低，如抗巴金森藥物、硝酸鹽類、抗憂鬱劑、肌肉鬆弛劑、攝護腺藥物、勃起功能障礙藥物等；此外，脫水、失血、心臟疾病、貧血、靜脈回流變差等，也會造成血壓偏低。

臨床上，何一成觀察，患者往往是出現低血壓症狀才來就醫，例如1名50多歲男性服藥控制高血壓1年多，原本狀況良好，但近期容易感覺頭暈疲倦，尤其是姿勢改變時。

這名男子就醫檢查顯示沒有貧血，神經學檢查無異狀，心電圖正常。何一成查閱藥歷發現，患者近幾個星期因攝護腺肥大，服用改善排尿的藥物，判斷是藥物的交互作用所引起，於是將服用中的3種降血壓藥物減少成2種後，血壓恢復正常。

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何一成說，若患者本身有腦血管病變或狹窄，血壓又太低，血流達不到腦部末梢血管，就可能因腦血流不夠而中風，且有研究指出，長期血壓偏低會造成體內器官血流不足，可能引起情緒低落、慢性疲勞、憂鬱、記憶力減退、思考反應變慢等問題，甚至增加老年失智症的機率。

他提醒，血壓高高低低都不好，建議規律量測血壓，一旦收縮壓低於110mmHg或是舒張壓低於70mmHg，當天務必量測3次血壓監控自身狀況，如果沒有改善，應儘速就醫。（編輯：管中維）1130322