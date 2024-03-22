更多編輯台推薦新聞：
中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫
生活

中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

低血壓也會腦中風 同時服用多種藥物更應留意

2024/3/22 11:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）高血壓是常見的慢性病，其實低血壓也要注意。醫師提醒，若本身有腦血管病變或狹窄，恐因腦血流不夠而中風，藥物是引發低血壓原因之一，尤其同時服用多種藥物更要小心。

高血壓是造成國人心、腦血管等疾病的重要危險因子，但低血壓也要注意。書田診所家醫科主任醫師何一成今天在記者會中指出，一般認為正常血壓的標準為120/80mmHg，當收縮壓低於100到110mmHg或是舒張壓低於60到70mmHg，就是低血壓。

低血壓可能會造成視力模糊、頭暈、想睡、疲累、虛弱、四肢冰冷等症狀，有些患者在姿勢改變，例如由坐或躺變成站立，會產生頭暈，可能只持續幾秒鐘到幾分鐘，嚴重時會呼吸困難、昏倒。

藥物是引起低血壓的原因之一，何一成解釋，除降血壓藥物外，一些藥物可能導致血壓降低，如抗巴金森藥物、硝酸鹽類、抗憂鬱劑、肌肉鬆弛劑、攝護腺藥物、勃起功能障礙藥物等；此外，脫水、失血、心臟疾病、貧血、靜脈回流變差等，也會造成血壓偏低。

臨床上，何一成觀察，患者往往是出現低血壓症狀才來就醫，例如1名50多歲男性服藥控制高血壓1年多，原本狀況良好，但近期容易感覺頭暈疲倦，尤其是姿勢改變時。

這名男子就醫檢查顯示沒有貧血，神經學檢查無異狀，心電圖正常。何一成查閱藥歷發現，患者近幾個星期因攝護腺肥大，服用改善排尿的藥物，判斷是藥物的交互作用所引起，於是將服用中的3種降血壓藥物減少成2種後，血壓恢復正常。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

何一成說，若患者本身有腦血管病變或狹窄，血壓又太低，血流達不到腦部末梢血管，就可能因腦血流不夠而中風，且有研究指出，長期血壓偏低會造成體內器官血流不足，可能引起情緒低落、慢性疲勞、憂鬱、記憶力減退、思考反應變慢等問題，甚至增加老年失智症的機率。

他提醒，血壓高高低低都不好，建議規律量測血壓，一旦收縮壓低於110mmHg或是舒張壓低於70mmHg，當天務必量測3次血壓監控自身狀況，如果沒有改善，應儘速就醫。（編輯：管中維）1130322

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60