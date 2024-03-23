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前立委簡東明辭世 原民會頒一等原住民族獎章

2024/3/23 13:14（3/23 13:36 更新）
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前立委簡東明11日辭世，原民會副主委鍾興華Calivat‧Gadu（左）23日出席簡東明告別式，頒發一等原住民族獎章，表彰簡東明對原住民族的重要貢獻。（原民會提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年3月23日
前立委簡東明11日辭世，原民會副主委鍾興華Calivat‧Gadu（左）23日出席簡東明告別式，頒發一等原住民族獎章，表彰簡東明對原住民族的重要貢獻。（原民會提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年3月23日
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（中央社記者吳欣紜台北23日電）國民黨前立法委員簡東明11日辭世，他曾致力於爭取原住民族地區配置消防分隊保障族人安全等，原住民族委員會今天頒發一等原住民族獎章，以表彰簡東明對原住民族重要貢獻。

原民會今天發布新聞稿指出，簡東明長年致力於推動原住民族權利相關法案，例如原住民保留地禁伐補償條例立法完成，讓土地受限制使用的族人能獲得應有的補償。

另外，對於攸關族人權益的措施，簡東明也積極為族人發聲，例如爭取原住民族地區每區配置一消防分隊以保障族人生命、財產安全以及成功爭取內政部逐年編列預算，推動墓地公園化，以解決原住民族地區普遍面臨公墓飽和的問題，讓族人身後事都能妥善安置。

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原民會副主委鍾興華今天出席簡東明告別式，頒發一等原住民族獎章。鍾興華指出，原民會由衷感謝及高度肯定簡東明對原住民族事務的卓越貢獻，因此特別追頒一等原住民族獎章，以感念委員為全體原住民族努力發聲的無私精神。

鍾興華期盼，簡東明所樹立的美好典範，能激勵更多的族人為自己的理念努力實踐、保持熱忱，讓台灣持續朝更美好方向前進。 （編輯：李亨山）1130323

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