修繕美化性別友善廁所 教部補助34所國立高中1.5億

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（中央社記者許秩維台北24日電）教育部推動國立高中老舊廁所修繕美化計畫，民國111至112年共補助34校新台幣1.5億元，除了改善管線、設備等問題，並結合美感教育，協助學校建置性別友善廁所。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為提供師生乾淨舒適且更安全如廁場所，國教署於110年起持續辦理「國立高級中等學校老舊廁所修繕美化計畫」，改善廁所管線漏水、設備損壞及增加通風，並結合美感教育需求及性別友善要素，協助學校設置性別友善廁所。

根據國教署統計資料顯示，111至112年共補助34所國立高中1.5億元，用來修繕及美化老舊廁所，113年將持續推動改善。

國立嘉義女中圖書館廁所整修，配合嘉義市推動老屋再造計畫，透過花磚博物館保存的特色花磚，記錄百年建築美感特色；經校內討論，以嘉義在地「花磚」，搭配春（粉紅）、夏（黃）、秋（橘）、冬（藍）四季意象的色調，成為不同樓層設計主軸，並考量女校需求，在內部裝設大面明鏡及置物層架等，增加使用意願。

國立台南女中一年級教室旁獨棟廁所為主要教學區廁所，整修由設計單位直接跟學生座談溝通，以瞭解學生期待與需求，並透過家政課、美術課及校內票選，落實參與式設計；整體設計主軸以校花桔梗為思考出發，並以減法設計，落實簡約文青風格，在廁間內特別設計等待休憩區及留言區，更是高中廁所少見設計。

國教署表示，將持續與各校合作，協助改善更多老舊廁所，將美學及性別友善的概念融入生活，並鼓勵親師生共同參與討論，於整修工程中融入美感概念，讓廁所煥然一新，也讓師生擁有更安全、舒適及優質如廁環境。（編輯：陳仁華）1130324