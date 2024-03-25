教部擴大招1096名外籍英語教學人員 補助薪資租屋

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（中央社記者許秩維台北25日電）為落實2030雙語政策，教育部今年擴大招募外籍英語教學人員共1096人，除了薪資、租屋等補助，還有年終考核獎金和修習英語教學證照等補助。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實2030雙語政策，教育部國民及學前教育署持續擴大招募外籍英語教學人員，經由外籍英語教學人員與國中小教師協同教學或共備課程，以營造校園英語口說環境、提升國中小學生的英語能力與學習動機、增進本國教師英語教學知能。

根据國教署資料顯示，112年規劃引進外籍英語教師、全時外籍英語教學助理共822名，113年預計擴大引進1096名，歡迎護照國籍的官方語言或通行語言為英語，且對國中小英語教學有興趣的外籍人士，即日起可上網申請（https://tfetp.epa.ntnu.edu.tw/），採隨到隨審及擇優面試方式辦理，額滿為止。

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經錄取分發的外籍英語教學人員，除可獲得薪資、機票、保險、租屋等補助，教育部還將提供外籍英語教師的配偶或直系親屬機票費用與年終考核獎金，以及全時外籍英語教學助理修習TESOL、TEFL、CELTA等英語教學的證照和交通補助。

國教署提到，為使資深且優秀的外籍英語教學人員留在台灣服務，教育部已建置生涯發展進路，外籍英語教師可選擇留任或轉任英語教學顧問或輔導員，以協助本國英語教師專業發展或輔導新進外籍英語教學人員。（編輯：李亨山）1130325