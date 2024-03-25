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雲林莿桐1土雞場染H5N1 撲殺逾2萬隻

2024/3/25 16:51（3/25 17:01 更新）
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雲林縣動植物防疫所表示，莿桐鄉1土雞場日前出現異常死亡，經通報確診H5N1（亞型高病原性禽流感），25日執行撲殺銷毀2萬3571隻50日齡的紅羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。（雲林縣府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年3月25日
雲林縣動植物防疫所表示，莿桐鄉1土雞場日前出現異常死亡，經通報確診H5N1（亞型高病原性禽流感），25日執行撲殺銷毀2萬3571隻50日齡的紅羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。（雲林縣府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年3月25日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣莿桐鄉1土雞場日前出現異常死亡，經通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所今天執行撲殺銷毀2萬3571隻50日齡紅羽土雞，並對周邊2場禽場採樣監控。

根據雲林縣動植物防疫所統計，今年迄今雲林縣已確診及撲殺禽流感禽場案例共15例，分別為陸禽10場、鴨3場、鵝2場。

雲林縣動植物防疫所表示，莿桐鄉1土雞場日前出現異常死亡，經通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，今天執行撲殺銷毀2萬3571隻50日齡紅羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，同時針對半徑1公里內2場禽場採樣監控。

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雲林縣動植物防疫所指出，依據農業部生物多樣性研究所22日候野鳥遷徙動態回報資料，3至5月是候鳥遷徙北返繁殖地途經台灣的春季過境期，從本月起於台灣度冬水鳥陸續北返，透過候野鳥遷徙傳播病原風險仍高，請養禽業者仍應加強防範。

雲林縣長張麗善指出，近期氣候日趨炎熱，再加上未來一週水氣漸增，天氣變化不穩定，又正處過境鳥或冬候鳥北返季節，透過候野鳥遷徙傳入病原風險仍高，提醒養禽業者注意。（編輯：張雅淨）1130325

#H5N1
#禽流感
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