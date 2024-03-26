玉女小番茄居后座20幾年 糖馨嫩甜來勢洶洶

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）農友種苗公司育成的「玉女」紅色小番茄，20幾年來深受消費者喜愛。農試所今天發表費時8年育成的「台農2號（糖馨）」為黃色小番茄，汁多嫩甜且具耐熱性，12月鮮果可望上市。

農業部農產試驗所今天召開「蕃茄品種『台農2號』（糖馨）閃亮登場」記者會。

農試所所長林學詩說，農試所助理研究員康樂首4年進行品育成的自交、後4年進入雜交，前後費時8年才完成品種育成，已命名為「台農2號」（糖馨），對照已上市20幾年，每盒（600公克）零售價新台幣159元左右的玉女小番茄，糖馨汁多嫩甜，市價水平可望相當。

康樂說，外表黃色高球型、看起來金光閃閃，且風味多汁馨甜的糖馨小番茄，已技術授權給種苗業者，今年秋天可供應種子給農民栽種，最快12月底鮮果上市。

他指出，育種時每年2季，每季自交或雜交150種果實，8年來確實有2400種果實曾經出現，期間每週都有鮮果實誕生，邀請場裡的人員、主管一起品評，選項有喜歡、無意見、不喜歡3種，累計分數後從中篩選得出。

而且除了風味口感出色，糖馨小番茄具備耐熱性。因此康樂說，玉女小番茄每年從12月採收到隔年3月，糖馨小番茄可以採收到5月。

同時農試所也進行消費者喜好調查，結果顯示，黃色高球型的糖馨小番茄跟其他黃色小番茄商業品種評比後，與紅色玉女小番茄跟其他紅色小番茄評比的結果相同，這2個品種的正面評價都居首位，雙姝勢均力敵，商機潛力看俏。

康樂進一步說，對消費者來說，多了一種優質小番茄可以饗宴；對農民來說，栽培方式雷同，不需要做太多改變，即可快速上手，可望穩定獲利。（編輯：李亨山）1130326