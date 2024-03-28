家長團體批讓嬰兒淪商品 呼籲停止人工生殖法修法

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（中央社記者林敬殷台北28日電）人工生殖法修法在藍綠白三黨立委均提出修法版本下，能否在本屆立法院三讀通過，備受矚目。不過，多個民間團體今天舉行記者會，批評修法製造單親家庭，讓嬰兒淪為商品，呼籲停止人工生殖法修法。

衛福部下午在台大校友會館舉行第二場人工生殖法修法議題公聽會，台灣家長守護婦幼權益協會、高雄市家長聯盟刻意選在公聽會場對面的立法院群賢樓外，舉行「人工生殖修法不應漠視民意，更不應犧牲兒童健康與福祉」聯合記者會，抗議衛福部層層把關，審核報名參加團體的資格，無法公平表達意見。

台灣家長守護婦幼權益協會理事長魏書珮表示，如果他們不站出來，就沒有人知道政府正在計畫修法，要以科技取代人性，用科技生孩子。千百年來的殘缺家庭小孩，幫忙都來不及了，現在竟然還要修法，製造更多高風險的單親家庭。

魏書珮認為，台灣應該要健全家庭教育，不要想一些傷害家庭的政策，不應剝奪孩童擁有生父生母的權利。那些提案修法的立委，真的都是代表民意嗎，而且還都是不分區立委，未來他們不排除剔除這些不分區立委。

高雄市家長聯盟總召洪志合說，本來應該自然生產下的雙親兒童，現在卻有人要用人為施力製造出來單親兒，不知道自己父親是誰，國家社會將會負擔無法承擔的社會成本。

洪志合表示，若政府主動推動製造單親兒及單親教養問題，將瓜分自然生產下的孩童權益，政府應該拒絕推動立法製造人工生殖的法律，人類不是動物，不是人工生殖製造出來，希望下一代是有血有肉，有道德品德滋養來造福國家社會，有充滿倫理的家庭生活，有血脈相連的家庭。

中華民國家長會長聯合協會理事長吳政霆表示，這次修法把同志的生殖納入人工生殖法，影響兒童未來的權益、生理及生活，造成諸多問題。協會本於照顧小孩權益及有一個健康家庭的角度，希望避免製造更多社會問題，政府單位謹慎多加思考，不是滿足少數人一己之私、一時之快，罔顧兒童權益。（編輯：翟思嘉）1130328