保育龍崎穿山甲 南市府助工業區解編移除流浪犬

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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市龍崎地質公園穿山甲現蹤，卻也傳出遭犬隻攻擊事件。市府今天表示，將協助完成龍崎工業區部分區域優先解編作業，加強流浪犬移除作業，以保育穿山甲。

龍崎牛埔惡地位於原龍崎工業區，依文化資產保存法指定「自然保留區」及「地質公園」，民國110年7月30日公告劃設149.02公頃「龍崎牛埔惡地自然保留區」及132.2公頃「龍崎牛埔惡地地質公園」，統稱龍崎自然地景，土地權分屬國有財產署、國軍退除役官兵輔導委員會及南市府工務局。

台南市政府今天新聞稿指出，先前已建議退輔會進行「龍崎牛埔惡地自然保留區」、「龍崎牛埔惡地地質公園」部分區域優先解編作業。龍崎工業區解編後，將趕上國土計畫期程第3階段審核。

在加速工業區解編方面，已由退輔會向經濟部提送「龍崎工業區部分廢止案」，市府也將配合廢止審查，提供相關圖資及說明文件，以加速解編，待工業區解編後，市府將配合提報國土計畫委員會審議調整適當功能分區。

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市府農業局表示，龍崎自然保留區及地質公園將秉持「地景保育」、「環境教育」、「地景旅遊」及「社區參與」等四項核心價值，進行地質公園設置及未來逐步開放經營管理。目前正研擬先期規劃案，預定今年7月至明年12月間執行。

至於穿山甲保育，農業局人員說，將和在地專家學者討論相關研究案及向中央爭取經費，加強流浪犬移除作業，宣導周邊住戶犬隻飼養管理，另尋覓暫置地點，以降低犬隻攻擊穿山甲事件。（編輯：孫承武）1130328