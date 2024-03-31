早安世界》寶林茶室案增至28例 王必勝：1人曾到饒河分店已採檢待釐清
寶林茶室案增至28例 王必勝：1人曾到饒河分店已採檢待釐清
北市寶林茶室食物中毒案30日再增3例、累計通報28例，其中1人在饒河分店吃咖哩仁當、冰奶茶後不適，引發事態擴大的疑慮。衛福部次長王必勝表示，已採檢該個案，推測無相關機會較大。另外，王必勝說，米酵菌酸無法用下毒方式處理，比較不像是人為添加，但未排除任何可能。針對不少民眾以為米酵菌酸與「米」有關，農糧署強調米酵菌酸僅為中譯名，其名稱與「米」無直接相關，呼籲民眾放心吃國產米。 （看完整報導）
日本小林製藥紅麴案 食藥署：已接獲3件相關通報
日本小林製藥紅麴案跨海延燒，日本有民眾服用小林製藥含紅麴保健食品致腎臟疾病，死亡案例累積5人。食藥署30日說，目前接獲3件相關通報，若民眾提團體訴訟，食品安全保護基金可補助消費者保護團體。截至28日晚間日本住院案例114人，小林製藥表示，將負擔約680名消費者求診及住院的費用。 （看完整報導）
因應台灣有事 日本計劃在5離島新建防空避難所
日本政府考量到「台灣有事」（台灣發生事態）等情況，計劃在距台灣較近的沖繩縣離島5市町村新建防空避難所，可供民眾避難約兩週。日本放送協會（NHK）及富士新聞網報導，日本政府也打算把全境逾5萬處臨時避難設施定位為防空避難所，檢討擴充相關設備。 （看完整報導）
荷蘭小鎮酒吧挾持驚魂 持爆裂物歹徒被捕 人質全數平安
荷蘭東部的埃德鎮30日發生多人遭歹徒挾持為人質事件。荷蘭當地媒體報導，歹徒持有武器及爆裂物。經歷數小時驚魂後4名人質全數獲釋。戴蒙面頭套的男嫌自行走出酒吧向警方投降，旋即遭逮捕。嫌犯動機不明。但警方表示，沒有跡象顯示案情與恐怖主義有關。 （看完整報導）
基本法23條生效 自由亞洲電台考量員工安全關閉香港辦公室
自由亞洲電台（RFA）29日表示，香港頒布有爭議的新國家安全法後，出於員工安全考量，已關閉香港辦公室。法新社報導，香港上週實施基本法23條，可嚴懲叛國、間諜活動和外部干預等罪行，將與2020年施行的國安法同時運作。北京當年祭出的港區國安法幾乎讓香港所有異議人士噤聲，並造成近300人被捕。 （看完整報導）
日本4月試行新系統預先審查旅客資料 防恐怖行動、緩解入境擁擠
日本為有助防範恐怖行動及緩解入境審查擁擠現況，從4月1日起試行新系統，讓外國客於當地機場出境前預先審查。隨著COVID-19疫情趨緩，2023年約2580萬外國客訪問日本，已回到疫情前約8成水準，旅客在等待入境審查大排長龍已成課題。 （看完整報導）
北市士林樣品屋拆除壓死工人 北市府勒令停工開罰39萬
台北市士林區1處預售屋銷售中心30日進行拆除作業時，因2樓地板塌陷造成1名工人被壓死，北市府勒令停工，並依建築法、職業安全衛生法開罰39萬元。據了解，死者為越南籍失聯移工，另台籍、越南籍怪手司機案發後逃離現場，警方追查中。 （看完整報導）
中職大巨蛋開幕戰湧2萬8618人創新高 徐若熙5局飆5K助龍隊搶勝
中職35年開幕戰30日在台北大巨蛋開打，湧入2萬8618名觀眾，刷新歷史紀錄。味全龍先發投手徐若熙投出中職大巨蛋第1球、第1個三振，成為隊史最年輕開幕戰先發投手，5局無失分率隊以3比2擊敗樂天桃猿，替龍隊搶下歷史性勝利。 （看完整報導）
紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
美國藝術家波希克發起「紅球計畫」，30日移展台南中西區永樂市場，紅球被置放在兩棟建築相通的人行天橋上，充氣作業更困難。現場除了排隊搶食饕客，也有不少遊客高舉手機拍攝紅球。 （看完整報導）
中央社百年攝影展 蔡總統：見證台灣走在民主道路上
中央通訊社成立100週年，中央社百年風華攝影暨文物展30日開展，總統蔡英文表示，這些影像讓她記得台灣始終走在民主自由道路上。蔡總統說，100年來不論時光如何改變，中央社始終追求正確、領先、客觀、翔實的專業原則，也感謝歷年從業人員的貢獻，對社會提供新聞服務也為國家記錄歷史。 （看完整報導）
開箱老照片》頭好壯壯的兒童健康比賽
1955年3月31日，為迎接兒童節，台北市衛生院舉辦一場兒童健康比賽。比賽中，就體重、身高、動作、語言、皮膚、精神、骨骼、肌肉、胸、腹、眼、淋巴腺、扁桃腺、牙、耳、種痘及預防接種等等，來評定兒童的健康分數。（看完整報導）
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- 早安世界》寶林茶室案增至28例 王必勝：1人曾到饒河分店已採檢待釐清2024/03/31 07:11
- 2024/03/30 07:25
- 2024/03/29 07:09
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