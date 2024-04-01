早安世界》新電價今天上路 近7成一般住宅電價漲3%
新電價今上路 近7成一般住宅電價漲3%
新電價1日起上路，民生用電及產業用電全面調漲，但依用電量區分不同級距，電價漲幅將各有不同。民生用電方面，每月用電量落在330度以下的住宅漲幅最低、僅3%，影響戶數達908萬戶、占約68%。產業年用電量未達5億度的一般產業，電價調幅也均不高於14%，逾44萬家工業用電戶適用。（看完整報導）
中部以北局部大雨估晚間趨緩 清明連假鋒面接近雨區逐日擴大
中央氣象署表示，1日受到鋒面影響，各地仍會降雨，中部以北要留意局部大雨，預估晚間趨緩，2、3日天氣相對穩定。氣象署預估4日起，在台灣北部海面的鋒面逐漸靠近，清明連假期間雨區逐日擴大。（看完整報導）
寶林信義店12人驗出米酵菌酸 饒河店2例陰性王必勝估排除相關
寶林茶室食物中毒案，衛福部統計到3月31日傍晚累計31例。衛福部次長王必勝說，今天將討論饒河店個案，若確定與信義店無關，就會自列表移除。另外，食藥署稽查寶林茶室帶回的35件食材檢體均未檢出米酵菌酸，對於中毒原因，衛福部次長王必勝判斷應是已經用完的前批粿條有問題。曾任台大醫院副院長的桃園市副市長王明鉅則呼籲中央採檢醬料。（看完整報導）
日本小林製藥紅麴案 食藥署：接獲6件通報疑有非預期反應
日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累積5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。食藥署統計至3月31日下午共接獲6件相關通報，其中3件為使用「大研納豆紅麴Q10膠囊」，將評估攝食產品與非預期反應相關性。（看完整報導）
日本強化鄰近台灣島嶼防禦力 專家：防共軍侵台
日本計劃迅速提升南西諸島防禦能力，距離台灣僅110公里的與那國島成為日方計畫第一線。今年3月，一個由大約50人組成的新單位開始在與那國島陸上自衛隊基地作業，這支部隊負責電子作戰，亦即參與攔截敵方通訊、干擾雷達等任務。專家指出，這是因為中國軍隊若要進犯台灣，日本離島將無法置身事外。（看完整報導）
特派專欄／法國民眾質疑政府能力 巴黎奧運上熱下冷
巴黎奧運倒數3個多月即將來臨，這也是巴黎相隔一世紀之後再次主辦，野心勃勃的法國和巴黎市政府正如火如荼地要辦一場「讓法國人驕傲」的奧運。然而，法國人對於政府的效率與能力頗為質疑，尤其在交通與安全方面。最新民調指出，近6成法國民眾對巴黎奧運一點也不熱衷，甚至連能否圓滿完成都打上問號。（看完整報導）
加拿大將免費提供避孕器與藥物 杜魯道：女性節育不應受成本阻礙
加拿大政府宣布將全額負擔女性避孕費用，例如子宮內避孕器、避孕藥、植入式避孕器以及事後避孕藥。加拿大總理杜魯道表示：「女性應能自由選擇她們需要的避孕工具，毋須受到成本的阻礙，因此，我們正在免費提供避孕工具。」（看完整報導）
梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜
氣象專家吳聖宇在臉書分享，經過颱風委員會決議，預估今年會換掉9個颱風名字，包含對台灣曾有顯著影響的軒嵐諾、梅姬等都將被替換掉。至於新颱風正式的中文譯名，仍待中央氣象署決定。（看完整報導）
圖輯／紅球計畫移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
美國藝術家波希克發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，3月31日在台南公園念慈亭展出。現場策展團隊人員表示，台南公園占地廣闊，視野與歷史街區景點不同，搭配水域景觀、曲橋與涼亭，拍照取景角度多元，湧入不少民眾參觀拍照。（看完整報導）
曾頌恩敲中職例行賽大巨蛋首轟 兄弟首戰3比2擊退味全龍
中職開幕戰在台北大巨蛋開打，3月31日由味全龍隊與中信兄弟隊交手。龍隊在2局下先攻下1分，不過5局上中信兄弟的曾頌恩敲出左外野方向陽春全壘打，追平比數，也是中職大巨蛋例行賽史上首轟。終場中信兄弟以3比2擊敗味全龍。（看完整報導）
開箱老照片》第一屆國民大會第一次會議
1948年4月1日第一屆國大代表第一次會議在南京召開。預定改選的1953年，國民政府已失去對中國大陸的控制權，無法在原選區改選而全體無限期延任，被稱為「萬年國會」。1990年野百合學運爆發，總統李登輝順勢推行國會全面改選，第一屆國代於1991年12月31日全部退職。（看完整報導）
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- 早安世界》新電價今天上路 近7成一般住宅電價漲3%2024/04/01 07:23
- 2024/03/31 07:11
- 2024/03/30 07:25
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