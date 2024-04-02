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赤腹游蛇近50年棲地減少僅存北部 改列瀕臨絕種保育類

2024/4/2 15:53（4/2 16:35 更新）
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農業部林業及自然保育署2日公告，將赤腹游蛇由原本珍貴稀有改列為瀕臨絕種保育類野生動物。（汪仁傑拍攝提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年4月2日
農業部林業及自然保育署2日公告，將赤腹游蛇由原本珍貴稀有改列為瀕臨絕種保育類野生動物。（汪仁傑拍攝提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年4月2日
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（中央社記者楊淑閔台北2日電）林業署表示，棲息於淡水濕地的赤腹游蛇，50年來因棲地消失、農藥污染而岌岌可危，今天將赤腹游蛇由原本珍貴稀有改列為瀕臨絕種保育類野生動物；民眾參與保育，可領生態薪水。

農業部林業及自然保育署發布新聞指出，過去常見於台灣西半部池塘、草澤、水田等淡水濕地的赤腹游蛇

赤腹游蛇小百科

  • 學名：Sinonatrix annularis
  • 別名：赤鏈華游蛇、水赤鏈游蛇、半紋蛇、紅豬母
  • 分類：爬蟲綱 有鱗目 黃頷蛇科 華游蛇屬
  • 特徵：最大全長可達100公分，在外型上與白腹游蛇相似，體型圓胖。身體側面隱約可見到黑色環紋。腹面赤紅色。
  • 棲地：海拔500公尺以下的溪流、山澗、池沼、溝渠、水田。偏好山區的水域環境。
  • 習性：日夜都會活動。無毒。以蛙、蝌蚪、泥鰍及魚為食。

資料來源：陽明山國家公園

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（Trimerodytes annularis），民國60年以前還是常見蛇種，背部棕黑、腹部及身側橘紅色搭配黑色條紋；近50年來因為棲地消失、農藥污染等因素岌岌可危，97年被列為珍貴稀有保育類野生動物。

林業署並說，98年委託專家學者進行為期4年的全台灣半水棲蛇類族群分布調查發現，新竹以南的赤腹游蛇族群恐怕在調查之前早已消失殆盡，而台灣北部殘存族群數量更是岌岌可危，分布更為稀少；因此決定提升保育等級，2日公告改列為瀕臨絕種保育類野生動物。

為盼全民投入保育，林業署說明，去年11月起推動赤腹游蛇生態服務給付示範計畫，希望在地農民及社區居民一同參與保育工作，可以領獎勵金。

有關此生態給付方案內容，林業署說，只要在現存赤腹游蛇族群分布範圍的農牧用地，農地面積至少100平方公尺（0.01公頃）以上，全期農地維持蓄水，且全期農作不使用除草劑、具水生物毒性農藥、油劑與皂素類的防治資材，每年每公頃核發最高新台幣3萬元獎勵金。

若農民進一步營造適合的棲息環境，例如營造埤塘、維護埤塘等自然生態，經執行機關評估確認具備赤腹游蛇可棲息利用的條件，每人每年加發最高3萬元獎勵金。

此外，若社區發展協會或在地團體成立巡守隊，定期巡護赤腹游蛇棲地，並協助營造植被、移除外來入侵種、通報違法捕捉保育類野生動物及環境污染等情事，最高每年可領6萬元獎勵。（編輯：陳政偉）1130402

林業署推動赤腹游蛇生態服務給付示範計畫，希望在地農民及社區居民一同參與保育工作，可以領獎勵金。（圖取自林業署網頁forest.gov.tw）
林業署推動赤腹游蛇生態服務給付示範計畫，希望在地農民及社區居民一同參與保育工作，可以領獎勵金。（圖取自林業署網頁forest.gov.tw）
#農業部
#林業署
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