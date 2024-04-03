花蓮大震台鐵全線減速 宜蘭-台東深夜前停駛

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）今天上午花蓮發生芮氏規模7.2大地震，台鐵全線減速，並公告宜蘭到台東路段，在今天深夜前都停駛。

台鐵公司公告，東線對號列車（樹林往返花蓮、台東）停駛中，預計晚間11時59分恢復；西線對號列車陸續恢復行駛，跨線北半環列車僅行駛至七堵、南半環列車僅行駛至台東。

另外，樹林往返宜蘭的區間（快）車機動行駛。

台鐵說，地震發生後，苗栗往返台南、海線沙鹿往返彰化、香山往返通霄，集集線，及鳳林經台東往返太麻里、礁溪往返八堵、基隆經台中往返岡山（含各支線）、竹南往返通霄、沙鹿往返彰化（含成追線）按4級地震辦理，也就是第1趟列車以時速30公里行進，第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站。

另，竹南往返苗栗、沙鹿往返通霄、岡山往返太麻里，按3級強地震辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路綫，如無異狀第2趟列車起恢復原速度。

台鐵說，經工電單位巡查路線及電車線設備，上午10時45分回報，樹林往返楊梅、竹南往返彰化（海線）、豐原往返台東路線電車線均無異狀，恢復正常速行駛。（編輯：吳協昌）1130403