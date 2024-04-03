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花蓮地震 板橋大遠百消防水管破損沖進部分餐廳

2024/4/3 15:12（4/3 15:26 更新）
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花蓮3日強震，且餘震不斷；新北板橋大遠百因消防破管，強大水柱把天花板沖出個大洞，導致漏水。中央社記者王鴻國攝 113年4月3日
花蓮3日強震，且餘震不斷；新北板橋大遠百因消防破管，強大水柱把天花板沖出個大洞，導致漏水。中央社記者王鴻國攝 113年4月3日
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（中央社記者王鴻國新北3日電）花蓮地震造成新北市出現災情，各百貨賣場也進行安全檢查，板橋大遠百因消防水管破損，水柱直灌9樓部分美食餐廳，大遠百迅速維修並於下午恢復營業。

花蓮地震造成新北有工廠倒塌及住家地基淘空等災情，根據電子媒體報導，板橋大遠百疑消防水管遭震斷，水柱直沖而下並灌進附近餐廳，形成水幕景觀。

板橋大遠百表示，其他樓層都正常營業，但9樓主題餐廳噴水池附近，因為消防水管被震破，水柱衝破天花板造成附近餐廳進水，但很快就關閉水管維修，各處積水也排乾，下午3時左右就恢復正常營業。

至於其他百貨公司也因地震造成部分商店商品掉落，營業時間有所調整。裕隆城表示，經過各樓層安全檢測後，於下午3時開始營業。

新莊宏匯廣場表示，各樓層正常營業，但美麗新宏匯影城則基於安全考量而暫停營業1天，整體都已完成安全檢查。環球購物中心各分店都正常營業，只有中和分店進行檢測後延後至中午12時才營業。（編輯：李錫璋）1130403

花蓮3日強震，且餘震不斷；各百貨賣場進行安全檢查，新北板橋大遠百因消防破管積水，經維修及主管檢視後，9樓部分美食餐廳下午就恢復營業。中央社記者王鴻國攝 113年4月3日
花蓮3日強震，且餘震不斷；各百貨賣場進行安全檢查，新北板橋大遠百因消防破管積水，經維修及主管檢視後，9樓部分美食餐廳下午就恢復營業。中央社記者王鴻國攝 113年4月3日
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