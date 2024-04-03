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403花蓮地震22/208
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花蓮地震 高雄鳳山廢棄市場坍塌樓梯隨時掉落拆除中

2024/4/3 17:04（4/3 17:11 更新）
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花蓮3日上午發生強震，高雄市鳳山區東門里一處廢棄市場坍塌，現場拉起封鎖線。（李雅靜提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月3日
花蓮3日上午發生強震，高雄市鳳山區東門里一處廢棄市場坍塌，現場拉起封鎖線。（李雅靜提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月3日
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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）花蓮今天強震，高雄鳳山區東門里1處廢棄市場坍塌，大片土石剝落、鋼筋裸露，幸無人受傷；市府工務局表示，建物經鑑定無立即倒塌之虞，但樓梯有隨時掉落可能，正拆除中。

花蓮強震，全台有感，高市除有零星電梯故障受困案件，國民黨高雄市議員李雅靜表示，鳳山區東門里廢棄市場也因地震發生坍塌，幸無人受傷。

事發後，李雅靜與鳳山區公所、東門里長劉晋祥趕赴現場，並由警方拉起警戒線封鎖現場。李雅靜說，鳳山區東門里市場已廢棄多年，上午地震過後發生坍塌，現場建築物的梁、柱、牆呈現鋼筋裸露情況。

考量餘震不斷，李雅靜擔心建築物無法承受餘震侵襲造成更大坍塌，要求市府相關單位派結構技師到現場鑑定，進行後續處理，避免地震再次來襲釀更大傷害。

對此，高雄市政府工務局表示，今天中午已會同土木技師及建築師公會至現場勘查，建築物無立即倒塌之虞；針對混凝土剝落、柱體、樓板及易掉落部分，將通知所有權人改善。此外，因樓梯有隨時掉落可能，目前由違建隊現場拆除中。（編輯：陳仁華）1130403

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