全台首座「三綠溫室」啟用 打造永續牧草產業

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）畜試所今天宣布，所內「三綠溫室」啟用，使用綠電抽農塘水灌溉研究牧草，是全台首座具備綠建築標章的綠能溫室，可模擬氣候逆境、探索氣候變遷對農業的影響及研究因應措施。

農業部畜產試驗所發布新聞指出，所內的「三綠溫室」是全台灣首座具備綠建築標章（Green building ）的綠能溫室，已經啟用，從建築材料到生態環境，全程符合綠建築標章的要求，具備環保、節能及可持續性，希望能以此模式研究、供應產業所需牧草，同時應對極端氣候的挑戰。

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針對「三綠溫室」的「智能型模擬氣候逆境功能」，畜試所所長黃振芳說明，這是以氣候控制系統來模擬不同溫度、濕度及光照等自然環境，作為作物逆境生理研究及分子輔助育種工作之用，藉此選育出耐乾旱、耐高溫、更高產的芻料作物新品種。

畜產試驗所指出，「三綠溫室」是國內第一個專為研究牧草如何因應氣候變遷及溫室效應而設計的溫室，溫室裡的土耕區的灌溉、環境綠美化用水，並是使用農業部農村水保署協助設計的「微水力發電機組」，以綠電抽取農塘水而來的，既減少用電，並利用循環水來灌溉牧草，達到全面環保化的效益。（編輯：李亨山）1130404