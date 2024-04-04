早安世界》921後最大 花蓮地震規模7.2釀9死逾千傷
921後最大 花蓮地震規模7.2釀9死逾千傷
花蓮東部外海3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感，是自1999年921大地震之後，25年以來最大的地震規模。據中央災害應變中心，截至3日晚間10時全國災損傷亡共9死、1011傷、143人受困。花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜，警消全力搜救。其中花蓮天王星大樓傾斜致康姓女子受困，經確認已身亡；消防局指出，由於康女被樓板及配電箱壓住，搜救人員只能人工破碎清理石塊，搜救難度相當高。氣象署地震中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震。（看完整報導）
花蓮地震影響清明連假交通 國道疏運海空加開班次彙整
清明連假前夕，花蓮3日發生規模7.2地震，造成台9線蘇花公路及北迴鐵路阻斷，嚴重影響東部地區清明連假疏運。交通部除要求台鐵及公路局積極搶修，也責成航港局及民航局調派船舶及加開班機，協助東部疏運。中央社為您整理清明連假疏運變動情形。（看完整報導）
清明連假2波鋒面接力報到 6日起連3天全台有雨
清明連假期間，台灣將迎接兩波鋒面。第一波鋒面5日通過，北部、東半部及中部山區將有局部短暫陣雨。第二波鋒面6日起影響，預計6日至8日全台有雨，7日降雨最為明顯，可能伴隨大雨或局部較大雨勢。氣溫方面，5日稍轉涼，北部約22至30度，中部約22至32度，南部22至34度，嘉義以南局部可能超過36度。（看完整報導）
米酵菌酸改名邦克列酸避免米製品污名化 衛福部擬預防指引
寶林茶室食物中毒案，衛福部3日決定，即起米酵菌酸更名為邦克列酸，避免米製品污名化，衛福部次長王必勝說，這是不幸事件也是寶貴經驗，將建檢驗、擬指引預防。（看完整報導）
仁愛暗沙「君子協定」疑雲 菲防長：勿落中國陷阱
菲律賓前總統杜特蒂在位時的發言人羅奎近日表示，馬尼拉和北京在杜特蒂任內達成維持仁愛暗沙現狀的「君子協定」，即菲方補給船僅運送食物、飲水等補給品，不會運送建材，或是在仁愛暗沙建設或補強擱淺的菲律賓軍艦，引發軒然大波。菲律賓防長鐵歐多洛發表公開信，呼籲民眾勿落入陷阱，忘記中國正在南海侵害菲國主權。（看完整報導）
北韓官媒：成功試射中遠程固體燃料極音速飛彈
北韓官方媒體報導，成功試射新型中遠程固體燃料極音速飛彈，金正恩親自督導，飛彈飛行約1000公里。金正恩指出，此次試射顯示北韓實現戰略飛彈固體燃料化及核武化。該飛彈為「火星-16型」，北韓持續發展先進飛彈技術，增強對美韓防禦系統的威脅。對此，南韓、日本和美國表達譴責，英國稱北韓此舉違反多項聯合國安全理事會決議。（看完整報導）
邱國正兒子涉性交易影片外流 國安局記2大過汰除
邱國正部長兒子涉性交易案，國安局記其2大過並汰除。國安局表示，調查顯示影片外流源於雲端帳號遭駭，邱員已通過反情報測謊，無國安疑慮。國安局強調將依法究辦違失行為，並加強人員管理。同時，法務部推動「司法聯盟鏈」，以區塊鏈技術保障數位證據真實性，提升司法信任。（看完整報導）
攝影大師張照堂逝世享壽81歲 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎
台灣攝影大師張照堂2日逝世，享壽81歲。張照堂的創作領域橫跨電視、電影、紀錄片等，曾獲頒國家文藝獎、行政院文化獎、金馬獎終身成就獎及台灣國際紀錄片影展傑出貢獻獎。他的作品如「大甲媽祖回娘家」、「剎那間容顏」、「王船祭典」、「映象之旅」等系列影片，被譽為台灣實驗片與紀錄片的經典。（看完整報導）
中國樂團回春丹稱中國台灣惹議 台北開唱民眾抗議
中國樂團回春丹近日稱到「中國台灣」演出，引起台灣網友憤怒，不只台灣祭演出取消，2日在台北舉行的演唱會外，民眾高舉「台灣獨立」、「光復香港」等布條，並喊出「台灣中國、一邊一國」、「光復香港、時代革命」等口號抗議，宛如社運現場。（看完整報導）
紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮
紅球台南歷史街區策展行動3日移展台南市美術館二館，紅球在南側府前路入口處出現，吸引大批民眾前往排隊與紅球拍照、互動。「紅球計畫」移展至建築物造型獨特的台南美術館二館，館方一度擔心活動可能受上午地震影響，但策展團隊評估後仍依計畫進行，於10時許完成紅球充氣。（看完整報導）
開箱老照片》404反盜版大遊行
2002年4月4日，國際唱片業交流基金會號召的404反盜版大遊行，眾多藝人齊聚一堂，從中正紀念堂遊行到總統府前表達訴求。其中有數十位藝人走上街頭，包括張學友、莫文蔚、謝霆鋒、李玟、張惠妹、孫燕姿、周杰倫、S.H.E等，吸引粉絲爭睹，現場一度混亂。（看完整報導）
Podcast》南海衝突加劇 中央社直擊中菲對峙現場
中國和菲律賓在南海緊張情勢加劇，雙方在中業島及仁愛暗沙近來衝突及對峙頻傳。近日中央社駐馬尼拉特派員陳妍君前進南海衝突熱點，第一手報導南海緊張情勢並分析背後意義及對區域的影響，分享關於採訪的申請以及直擊中菲對峙的過程。（收聽Podcast）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》921後最大 花蓮地震規模7.2釀9死逾千傷2024/04/04 07:04
- 2024/04/03 07:18
- 2024/04/02 07:23
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。