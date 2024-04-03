清明連假2波鋒面接力報到 6日起連3天全台有雨
2024/4/3 17:22（4/3 17:42 更新）
（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署今天表示，明天上半天金馬地區仍要留意有霧，下半天開始鋒面接近、5日通過台灣，但結構鬆散；要留意的是6日起另一波鋒面接近，6日至8日全台有雨，不排除會有大雨或局部較大雨勢。
中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天金馬地區有霧，也影響部分航班，可能會持續至明天上半天，明天下半天東北風南下後可望改善。
林定宜指出，今晚鋒面接近金馬地區，晚間金馬可能就會轉有短暫陣雨或雷雨，明天下半天起至5日鋒面通過台灣，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，這波鋒面鬆散，雨不太多。
氣溫方面，林定宜表示，明天、5日稍轉涼，北部全天約攝氏22至30度，中部約22至32度，南部22至34度；然而嘉義以南可能會有局部36度以上高溫。
林定宜提到，今天最高溫為台東縣太麻里鄉37.5度，主要是因為西南風過山沉降，造成焚風所導致。
林定宜指出，下一波鋒面會在6日接近，7、8日影響，全台有雨，其中7日降雨最明顯，這3天西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，不排除會有大雨或局部較大雨勢。
林定宜表示，預估這波鋒面9日通過後、東北季風增強，北部、東北部轉涼，這波東北季風預計持續影響至12日，北部、東北部低溫約18、19度，高溫約24、25度。（編輯：陳政偉）1130403
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