邱國正兒子涉性交易影片外流 國安局記2大過汰除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北3日電）國防部長邱國正任職於國安局的兒子疑涉性交易，且影片外流。國安局今天表示，記邱員2大過並汰除，至於影片流出方式，研判是網路雲端帳號密碼遭駭侵竊取，且邱員通過反情報測謊、無國安疑慮，也未遭恐嚇勒索。

國防部長邱國正在國安局任職的兒子疑似涉嫌性交易，國安局上月底回應，已立案調查，將本勿枉勿縱原則，釐清案情，如涉違法，依法究辦。

國安局下午表示，影片是由邱員以私人側錄器進行拍攝，並未使用單位器材。另外，邱員已提供個人手機、筆電及網路雲端帳號密碼，經國安局進行資安鑑識，其手機及筆電未發現異常及惡意程式，研判是網路雲端帳號密碼遭駭侵竊取，致相關資訊外流。

至於有無可能遭敵對勢力恐嚇勒索，國安局指出，邱員已通過反情報測謊，無國安疑慮，也未遭恐嚇勒索。

國安局透露，在完成行政調查後，移送獎懲委員會，經決議，針對邱員違失行為記2大過處分，並進行汰除作業。

國安局提到，就本案是否涉及洩漏情工身分、情報資訊，以及有無境外勢力介入等情事，移請法務部調查局偵辦，且為掌握國外網站影片貼文者身分，國安局立刻透過國際合作管道，查察帳號IP位址。

國安局最後強調，向來以高標準要求情工紀律，若涉違失行為，均本勿枉勿縱原則，依法究辦，未來將加強人員法紀宣教及管理，防杜類似案件發生。（編輯：林克倫、張若瑤）1130403