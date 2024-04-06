花蓮7.2強震後餘震不停 74小時破600次

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（中央社記者余曉涵台北6日電）花蓮3日上午發生規模7.2強震後，據中央氣象署最新統計，截至今天上午10時，經過74小時餘震已經累積破600次，其中規模6到7餘震有2次，規模5到6餘震有21次。

根據中央氣象署資訊，4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

根據中央氣象署最新統計，截至今天上午10時，從主震過後74個小時，發生603次餘震，其中其中規模6到7的餘震有2次，規模5到6餘震有21次，規模5到4的有191次，規模4到3的有389次。

氣象署說，包含主震，顯著有感地震有134次（含主震），小區域地震則有470次。（編輯：陳政偉）1130406