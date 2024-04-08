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日月潭螢火蟲較往年提前現身 專業導覽7大秘境

2024/4/8 12:46（4/8 12:56 更新）
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2024日月潭螢火蟲季4月起跑，日月潭國家風景區管理處8日表示，今年螢況較往年提前，推薦地點有桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、雙龍，民眾可向賞螢主辦單位聯絡報名。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月8日
2024日月潭螢火蟲季4月起跑，日月潭國家風景區管理處8日表示，今年螢況較往年提前，推薦地點有桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、雙龍，民眾可向賞螢主辦單位聯絡報名。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月8日
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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）日月潭螢火蟲季4月起跑，日管處今天表示，今年螢況較往年提前，目前螢況約最大值的2成至4成，推薦地點有桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、雙龍，可與賞螢主辦單位聯絡。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，區內賞螢推薦據點有桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、雙龍，在地協會除推出導覽行程，也安排豐富深度體驗遊程，如魚蝦生態探索、農場採果、夜間賞蛙、特色晚餐、自行車騎遊、秘境立槳、湖畔野餐、走訪原民部落等，適合全家從白天玩到黑夜。

日月潭國家風景區管理處表示，今年加碼推出「我與喔熊是麻吉」拍照換好禮活動，4月至5月31日報名參加日月潭轄內相關協會與信義鄉公所主辦的賞螢活動，與現場「喔熊組長」立牌合照上傳至個人社交網站，並標註「日月潭賞螢生態旅遊」，即可兌換限量紀念品。

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日管處表示，賞螢活動主辦單位包含信義鄉公所、桃米休閒農業區推展協會、中華民國民宿協會全國聯合會、南投縣日月潭觀光導覽暨交流協會、日月潭頭社文史采風發展協會、南投縣丹大布農生態旅遊協會；另外，日月潭周邊店家、旅宿業者、九族文化村、日月潭纜車也推出優惠方案，讓民眾輕鬆規劃1日或2日遊程。

日管處表示，守護珍貴螢火蟲資源，建議民眾避免自行前往賞螢地點，務必與各賞螢主辦單位聯絡，並遵守賞螢「三不一沒有」原則，不吵雜喧譁、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，請自備紅色玻璃紙包覆燈具，並確實遵守解說人員引導。（編輯：黃世雅）1130408

#日月潭
#螢火蟲
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