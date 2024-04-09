護理師不菸不酒常腹痛胃食道逆流 檢出最凶險胃癌

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（中央社記者蘇木春台中9日電）張姓護理師生活規律不菸不酒，但常有腹部悶痛及胃食道逆流問題，接受胃鏡檢查發現罹患「戒指環細胞型胃癌」，透過胃癌切除手術與化療後，因發現較早，1個月後重返工作同時持續努力抗癌。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，47歲張姓患者本身是護理師，平時忙於醫療工作、不菸不酒，有時腹部悶痛或胃食道逆流發作，就會買成藥服用，起初略有效果，但近來症狀逐漸加劇，接受胃鏡健檢後，發現胃粘膜上有疑似惡性病灶，經病理切片化驗，證實已是胃癌第1期。

亞大附醫一般外科主治醫師林裕強指出，國人癌症發生率中，胃癌排名第10位，以張姓患者為例，所罹患的胃惡性腫瘤組織型態為「戒指環細胞型胃癌」，也被稱為「最凶險胃癌」，腫瘤不僅已侵犯至黏膜下，並擴散到附近淋巴結，必須盡快採取積極治療。

他說明，外科手術是目前治療胃癌最重要方式，除傳統開腹手術外，微創腹腔鏡手術也是選擇之一，不僅術後傷口小，且透過高解析度影像設備及改良器械，可大幅縮短手術時間，並提升安全性，患者也能更早復原及回歸日常生活。

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醫療團隊與張姓患者溝通後，她同意立即安排切除與重建治療，先是切除遠端3/4的胃部，同時執行標準淋巴結廓清，再將剩餘胃部與小腸重新吻合重建，並搭配化療藥物輔助治療，順利讓她1個月後重返職場，有信心贏下這場抗癌戰役。

林裕強提醒，胃癌危險因子十分多元，包括幽門螺旋桿菌、家族遺傳、年齡老化、抽菸喝酒、不健康飲食等，都是致癌高風險群，唯有透過健康生活型態、良好飲食習慣及適時胃鏡檢查等，才能進一步降低胃癌發生率。（編輯：陳仁華）1130409