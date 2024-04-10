毛小孩有身分證 整合生老病死全資訊

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）許多民眾將毛小孩視為獨特家人，農業部今天宣布推動寵物身分證，讓飼主可以替毛小孩辦理身分證，不僅能整合寵物生老病死資訊，更能加強寵物管理、杜絕非法養殖提昇動物福利。

根據農業部統計，民眾飼養寵物數量逐漸增加，目前全國犬貓數量有279萬多隻，其中有做晶片登記的有約236萬隻；為了提升飼主便利性，農業部今天召開記者會宣布推出寵物身分證，不管是生、老、病、死等寵物身分資訊都可以透過寵物身分證一目瞭然。

農業部動物保護司司長江文全會中指出，飼主責任根本在於寵物登記，現行寵物登記方式是以植入晶片來做個體標示，農業部推動寵物身分證希望能整合寵物資訊，也希望讓寵物身分證可以成為政策加值的工具。

江文全表示，現行晶片登記有一個最大盲點，就是一定要透過掃描機器才可以清楚揭示寵物資訊、寵物個體外顯性並不足夠，但寵物身分證可以落實寵物外在資訊表徵，不僅有照片，還有飼主名稱、是否絕育、預防針接種等資訊。

江文全也提到，寵物身分證也可以杜絕非法繁殖跟走私犬貓，讓飼主可以透過寵物身分證檢視犬貓來源店家、生母資訊等，若消費者發現來源不明，也可積極向動保機關檢舉，斷絕非法行為。

江文全說，依照動物保護法規定，狗狗必須強制寵物登記，其他都是自願登記，預計第2波會推動貓咪登記，寵物身分證也讓飼主可以更方便更新寵物資訊，不需要再跑寵物登記站，呼籲飼主都能替寵物進行寵物登記並登錄身分證，落實動保福利。

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農業部代理部長陳駿季則說，明天是國際寵物日，毛小孩是人類很好的伴侶，帶給許多人愉快的時光，農委會升格後特別成立動保司，就是為了推動動物福利，未來也會致力於教育扎根、融入課綱，盼讓小孩善待寵物。

陳駿季也說，寵物身分證讓寵物資訊可以溯源，也可以讓最上游繁殖場列入管理，未來將會規劃相關加值政策，讓飼主持寵物身分證去醫療院所施打疫苗可以有優惠措施等，盼大家能踴躍替寵物做登記。（編輯：陳政偉）1130410