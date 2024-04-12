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文化中心廣場鋪草皮完工 謝國樑開箱火箭展

2024/4/12 16:54（4/12 16:56 更新）
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基隆市政府推出火箭科學互動特展「我是未來太空小英雄」，將2022年用來發射火箭的控制中心貨櫃屋移至文化中心前廣場展示。中央社記者王朝鈺攝 113年4月12日
基隆市政府推出火箭科學互動特展「我是未來太空小英雄」，將2022年用來發射火箭的控制中心貨櫃屋移至文化中心前廣場展示。中央社記者王朝鈺攝 113年4月12日
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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市府在文化中心前廣場鋪設人工草皮引發議論，完工後，市府今天在此舉辦火箭科學特展，將發射火箭的控制中心貨櫃屋移到廣場展示，市長謝國樑擔任領航員，與孩童開箱同樂。

基隆市政府3月在文化中心前廣場鋪設人工草皮，但遭質疑廣場位於交通節點車流量大，孩童若在此遊憩，可能一不注意衝到馬路發生事故。市府表示，會優化原有車阻，並提高退縮空間。

人工草皮鋪設工程已完工，文化局配合基隆童話藝術節，打造近300坪室內外火箭科學互動特展「我是未來太空小英雄」，帶領民眾認識「台灣火箭英雄隊」火箭科研發展精彩成果與故事。

基隆市長謝國樑今天在開展記者會表示，這次展覽在戶外廣場展示的貨櫃屋，雖然看起來舊，但卻是2022年用來發射火箭的控制中心，透過展出的火箭模型等，期盼藉由展覽讓大家知道台灣航太工業的進步，是許多人的奮鬥成果。

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文化局表示，展覽除戶外草地上2座巨型宇宙喵Kuroro主題充氣偶，打造吸睛拍照打卡點外，更展示2022年7月在屏東旭海成功完成火箭試射的移動發射控制中心，及2016年首發成功的火箭模型「APPL-9C小型雙節探空火箭」，讓文化中心化身成為台灣火箭夢基地。

文化局指出，這次展覽並邀請4組台灣火箭科研團隊，展示6架原型真機火箭模型、火箭工作服、火箭試射影片等精彩內容，更精心打造8項Kuroro宇宙探查隊火箭互動遊戲展區與主題相關活動，帶領孩童從玩樂中學習，認識火箭知識。（編輯：方沛清）1130412

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