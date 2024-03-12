文化中心廣場鋪草皮供遊憩 民憂車流大孩童被撞

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市府正在文化中心前廣場鋪設人工草皮，但遭質疑廣場位於交通節點車流量大，孩童若在此遊憩，可能一不注意衝到馬路發生事故。市府表示，將優化原有車阻，並提高退縮空間。

基隆市文化中心前廣場位於信一路、義一路口，及信一路、中正路口範圍內，信一路更是車輛通往東岸高架橋、海洋廣場、火車站重要路段，廣場四周已架起圍籬，工作人員正如火如荼展開鋪設人工草皮作業，市府預估施工至3月22日。

臉書粉絲專頁「回基隆」今天發文表示，如此草率的東西，這座城市到底要出現多少，覺得荒謬至極。此廣場位居重要交通節點，周圍車流量極大，且人行緩衝退縮空間嚴重不足，就都市空間設計的角度來說，此處就不適宜作為遊憩空間。

發文內容提到，退100萬步來說，以孩童政見為主軸的基隆市府，是否有考慮到開放孩童在此遊憩，在未有保護措施情況下，孩童直接衝到馬路上的可能性，及周圍車行排放的廢氣，樂見城市開放空間改造計畫，但並非罔顧市民安全的短視近利。

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市府都市發展處長謝孝昆表示，考量廣場行人的安全，原有鋼製車阻仍然保留在原位，市府後續也會針車阻進一步優化，另考量民眾意見，會研議提高退縮空間。

謝孝昆說，文化中心廣場原本就是東岸的重要的行人通行空間，也是郵輪乘客下船後會行經處，廣場鋪面已超過10年未重新鋪設，這次鋪設人工草皮可添加綠意，同時提供平整、舒適的行人空間，行人可自由穿梭，並提供更多元使用的可能性，未來配合文化中心外的裝置藝術，還可活化廣場運用。（編輯：林恕暉）1130312