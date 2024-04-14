早安世界》今水氣減少各地高溫31度以上 南部上看36度
今水氣減少各地高溫31度以上 南部上看36度
中央氣象署指出，今天到明天上午前水氣較少，只有東部及東南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。溫度方面，因水氣減少，雲量也較少，因此各地高溫普遍在攝氏31度到33度左右，南部近山區有機會達36度高溫，氣象署針對台南、高雄發布高溫資訊黃燈。（看完整報導）
以色列：伊朗無人機即將來襲 防空系統待命中
伊朗駐大馬士革使館區1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊聖城部隊1名高階指揮官和其他6名軍官喪命。以色列不承認動手，但伊朗將矛頭指向以方，並揚言報復。以色列軍方13日宣布，伊朗已向以色列發射無人機，以國防空系統已準備好將其擊落，或是發布警報，通知任何受威脅地區的居民避難。（看完整報導）
立院表決藍委盧縣一不在卻有投票紀錄 綠要徹查藍指依規處理
立法院會12日進行年改修法復議案表決時，國民黨立委盧縣一未出席院會卻有投票紀錄，引發爭議。民進黨團13日批評此為表決作票，除了要求國民黨團說明誰冒名代領、代按外，也將行文給立法院長韓國瑜要求徹查。國民黨團回應，經查盧縣一確實未到院會，將依國民黨黨團章程甲動未到場處分。（看完整報導）
全台6鄉鎮市長民代補選 政黨版圖國民黨擁5席民進黨拿下麥寮
全台6場公職補選13日登場，分別為苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長與麥寮鄉長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員和台中市第15選區市議員。補選投票結果出爐，國民黨支持的雲林虎尾鎮長候選人林嘉弘、苗栗市長候選人余文忠、台東大武鄉長候選人王景昌均勝出；另台中市議員補選由國民黨籍吳建德勝選，宜蘭縣議員補選則由國民黨支持人選、無黨籍的黃雯如勝出。麥寮鄉長由無黨籍候選人許忠富當選。（看完整報導）
士林溪山里百餘人疑急性腸胃炎 水質採樣大腸桿菌群數偏高
台北市士林區溪山里近日發生疑似急性腸胃炎群聚事件，百餘人出現腹瀉等症狀。初步調查顯示，當地自設水源系統的水質大腸桿菌群數值偏高，台北自來水事業處已採取加藥消毒措施。台北市長蔣萬安指示，除短期內投氯消毒滿足用水需求，計劃於民國115年完成溪山里與平等里等地區自來水接管工程，保障民眾健康與安全。（看完整報導）
台中抽驗古月粉檢出蘇丹紅 25家下游業者下架回收
台中市食品藥物安全處13日公布，業者自主送驗的「古月粉」檢出含有致癌物「蘇丹4號」，隨即要求業者下架回收並進行追查。食安處已協同衛生局及食藥署進行全面調查，並將持續監控問題原料或產品，確保食品安全。食藥署並指出，這是自民國110年以來首度檢出蘇丹4號。（看完整報導）
澳洲商場持刀攻擊釀6死 警方：孤狼犯案不排除恐攻
澳洲雪梨一處購物中心13日發生持刀隨機攻擊事件，多人遭刺傷，其中包括1名9個月大嬰兒，6人因此喪命。警方已將凶嫌擊斃，並確認此為孤狼式犯案，不排除恐怖攻擊的可能性，至於凶嫌身分和攻擊動機目前還在調查中。（看完整報導）
共同社：德國軍艦擬8月靠泊東京 與日合作抗中
德國海軍巡防艦預計今年8月下半月靠泊日本東京，此舉旨在與日本合作，共同嚇阻中國在台灣海峽及東海、南海的威迫行動。這將是德國2023年7月制定中國戰略後，首次派遣軍艦靠泊日本港口。日本外務省高層官員表示，德國將持續派遣艦艇與戰機，展現重視參與印太地區的認真態度。（看完整報導）
水原一平涉簽賭竊盜案2萬5000美元交保 被勒令接受賭癮治療
大谷翔平前翻譯水原一平因涉嫌從大谷帳戶竊取1600萬美元償還非法賭債遭起訴，12日以2萬5000美元交保，並被勒令接受賭癮治療。水原主動報到後遭拘留，並繳出護照作為交保條件之一。他透過律師對外道歉，並表示將持續配合司法以盡快解決此案。大谷則表示此案對他而言已告一段落，將專注於棒球。（看完整報導）
T1台北大巨蛋首秀 特攻雙洋將領軍奪勝 球迷讚嘆聲光效果佳
新北中信特攻13日在台北大巨蛋對上台北戰神，靠著洋將柯丹全場最高的24分，以及艾德的19分貢獻，最終以88比81擊敗戰神，拿下大巨蛋籃球賽史上首勝。此役也是T1職業籃球聯盟首次進駐大巨蛋，吸引1萬5600人觀戰。來自新莊的球迷潘先生表示，現場燈光效果超讚，只可惜本壘後方座位視線會被擋到。（看完整報導）
開箱老照片》百年本土飲料黑松汽水
成立於1925年的黑松企業一開始以「富士牌」汽水、「三手牌」彈珠汽水為商標，1931年更名為「黑松牌」，但因戰爭一度失去經營主權。二戰後，本土汽水業重新回到市場，「黑松牌」汽水也在1946年7月26日復業。1995年4月14日，黑松飲料股份有限公司在凱悅飯店舉行創立70週年酒會。（看完整報導）
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- 早安世界》今水氣減少各地高溫31度以上 南部上看36度2024/04/14 07:28
- 2024/04/13 07:25
- 2024/04/12 07:01
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